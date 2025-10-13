Carlos Bianco criticó la intervención de EE.UU. y dijo que la economía se sostiene "con pulmotores" | Infoeme
Lunes 13 de Octubre 2025
 Política
 13 de Octubre de 2025

Carlos Bianco criticó la intervención de EE.UU. y dijo que la economía se sostiene "con pulmotores"

“Son salvatajes para sostener la estabilidad hasta las elecciones”, dijo Carlos Bianco, ministro de Gobierno, y le reclamó a Javier Milei un cambio de rumbo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó este lunes la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la política nacional, pidió al presidente Javier Milei que cambie el rumbo y aseguró que la administración libertaria sostiene la economía “con pulmotores”.

Le pedimos que cambie el rumbo. Ya que tenemos tan buen vínculo, ya va a ver a (Donald) Trump, que por lo menos escuche su discurso productivo. Que se copie eso y defienda la producción nacional”, señaló en conferencia de prensa Bianco, quien fue muy duro sobre el rol estadounidense en la política económica nacional.

Son días en los que proliferan los anuncios económicos. Cualquiera de esos anuncios no tiene impacto real y efectivo sobre la producción, sobre la mejora de los ingresos o la demanda. Son macroeconómicos que tiene por objetivo sostener estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones. Distintos tipos de salvatajes”, apuntó.

“Están sosteniendo la economía con distintos salvatajes ante una situación muy grave. Están sosteniendo la economía con varios pulmotores que se han ido agotando: el blanqueo, después el préstamo del FMI y ahora la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la oferta de dólares y compra de pesos en la Argentina. Veremos con qué salen mañana. Ninguna de estas noticias está mejorando la vida de los argentinos. Todo lo contrario”, dijo.

