Lunes 13 de Octubre 2025 - 23:04hs
17°
Lunes 13 de Octubre 2025 - 23:04hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Juegos Bonaerenses
 - 13 de Octubre de 2025 | 22:12

Juegos Bonaerenses: casi 400 olavarrienses listos para la Final

Arrancó la definición de los Juegos Bonaerenses 2025 en la jornada de este lunes y 390 olavarrienses aguardar por iniciar las competencias.

Los Juegos Bonaerenses vivieron su jornada de inauguración con show musical en Mar del Plata y en la previa, en horas de la madrugada, 8 micros y una combi trasladaron a la delegación que representará a la Municipalidad de Olavarría.

 

La primera jornada en “La Feliz” que tuvo la visita del intendente Maximiliano Wesner consistió en la ubicación en los hoteles contratados por el Municipio y el almuerzo, en la reconocida firma restaurantes Montecatini y luego, hubo nutrida presencia en el tradicional acto inaugural que contó con la presencia del Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia Andrés Larroque y el Subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo.

 

Hubo distintas intervenciones artísticas y el cierre musical del reconocido artista Luck Ra, quien, con su característico carisma y ritmo cuartetero, hizo que miles de bonaerenses bailaran y disfrutaran cada una de sus icónicas canciones.

 

 

De esta manera, los Juegos Bonaerenses 2025 dieron el puntapié inicial a los próximos días de competencia.

 

Fuente: Prensa Municipal

 

