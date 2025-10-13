Juegos Bonaerenses: casi 400 olavarrienses listos para la Final

Los Juegos Bonaerenses vivieron su jornada de inauguración con show musical en Mar del Plata y en la previa, en horas de la madrugada, 8 micros y una combi trasladaron a la delegación que representará a la Municipalidad de Olavarría.

La primera jornada en “La Feliz” que tuvo la visita del intendente Maximiliano Wesner consistió en la ubicación en los hoteles contratados por el Municipio y el almuerzo, en la reconocida firma restaurantes Montecatini y luego, hubo nutrida presencia en el tradicional acto inaugural que contó con la presencia del Gobernador Axel Kicillof, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia Andrés Larroque y el Subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo.

Hubo distintas intervenciones artísticas y el cierre musical del reconocido artista Luck Ra, quien, con su característico carisma y ritmo cuartetero, hizo que miles de bonaerenses bailaran y disfrutaran cada una de sus icónicas canciones.

De esta manera, los Juegos Bonaerenses 2025 dieron el puntapié inicial a los próximos días de competencia.

Fuente: Prensa Municipal