Centenar de atletas de Olavarría en la UTACCH: hubo triunfos

La mítica Ultra Trail Amanecer Comechingón tuvo una nueva edición el pasado fin de semana y atletas de varios grupos locales dijeron presentes en uno de los desafío de montaña más antiguos del país.
La competencia reservada para siete categorías tuvo lugar en Villa Yacanto de Calamuchita, en las zonas de Cerro Champaqui y se destaca por ser una de las pruebas más duras de Sudamérica, tuvo más de un centenar de atletas de Olavarría.
Diego Cisneros fue el destacado ya que se impuso en la distancia de 55K, pero varios otros se subieron al podio.
En la cumbre más alta de la provincia de Córdoba, Edgar de Alesandre ganó su categoría en 120K, Patricia Etchebehere y Sebastián Gisler fueron 2° en sus categorías en 55K, Nerina Morales se subió a lo más alto del podio en su franja etaria y Héctor Aller fue 3° en 38K y en 26K, Magdalena Llera finalizó tercera.
En representación de Olavarría y Sierras Bayas, estuvieron los grupos FX trail running, CB Running, Los Coyotes, CEF N°124, Pulso Activo y Advance trail running.
Los resultados:
120K:
Edgar de Alesandre con 27:28:35 ganó su categoría
Gonzalo Gonzalez Lesiu
Germán Altafini
55K:
Damas
Patricia Etchebehere con 9:09:26 fue 2° en su categoría
Melisa González Lesiu
Melisa Pérez
Carolina Bustos
Caballeros
Diego Cisneros con 6:11:55 ganó la prueba
Sebastián Gisler con 7:25:25 fue 2° en su categoría
Carlos Belisle
Manuel Roccasalva
Pablo Molina
Leonardo Vitale
Hernán Striebeck
Andrés Iribe
38K:
Damas
Nerina Morales con 5:14:43 ganó su categoría
Mayra Esquel
Melisa Corridoni
Karina Cordero
Soledad Bianchi
Marcela Lezaeta
Caballeros
Héctor Aller con 5:53:15 fue 3° en su categoría
Diego Zapata
Gonzalo Adala
Gonzalo Durañona
Facundo Adala
Nicolás Diuono
Nicolás Morua
Maximiliano Vieira
Pablo Rautto
Luciano Filipin
Ricardo Viera
Jorge White
Roberto Bianchi
Cristian Nunes
Franco Escobedo
26K
Damas
Magdalena Llera con 4:32:59 fue 3° en su categoría
Mónica Barbosa
Mariela Ponce
Eugenia Vigo
Mercedes Lorenzo
Eugenia Fernández
Marcela Roldán
Nora Cortes
Mónica Ageitos
Cecilia Rivas
Daniela Menon
Melina Escobedo
Débora Díaz
Anabel Spina
Selene Viola
Agustina Galli
Natalia Curra
Alejandra Carron
Pamela Danielli
Silvia Castellano
Karina Vera
Karina Sáenz
Eugenia Garavaglia
Romina Marinelli
Caballeros
Ezequiel Aguirre
Martin Nexhip
Sergio Ferreyra
German Salomón
Aldo Lantieri
Mario Salas
Sebastián Erripa
Gabriel Rosental
Matías Lazarte
Alfredo Musumessi
Alejandro Petry
15K:
Damas
Natalia Almada
Carla González
Marcela Drlorenzi
Giselle Navarro
Silvia Sequeira
Carolina Escriba
Mariana Casquero
Silvina Bustamante
Luciana Moriones
Cristina Costanzo
Liliana Fillol
Gisele Crusse
Reina Pardo
Eliana Antista
Sol Vivarelli
Agustina Bordón
Florencia Rodríguez
Claudia Begovick
Caballeros
Carlos Bellingeri
Alejandro Arias
Juan Melo