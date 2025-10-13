Centenar de atletas de Olavarría en la UTACCH: hubo triunfos | Infoeme
Centenar de atletas de Olavarría en la UTACCH: hubo triunfos

Incontable cantidad de atletas de Olavarría dijeron presentes en Córdoba donde se llevó a cabo una nueva edición de la UTACCH. Diego Cisneros se destacó ganando la general de 55 kilómetros y varios otros se subieron al podio.

La mítica Ultra Trail Amanecer Comechingón tuvo una nueva edición el pasado fin de semana y atletas de varios grupos locales dijeron presentes en uno de los desafío de montaña más antiguos del país.

 

 

La competencia reservada para siete categorías tuvo lugar en Villa Yacanto de Calamuchita, en las zonas de Cerro Champaqui y se destaca por ser una de las pruebas más duras de Sudamérica, tuvo más de un centenar de atletas de Olavarría.

 

Diego Cisneros fue el destacado ya que se impuso en la distancia de 55K, pero varios otros se subieron al podio.

 

 

En la cumbre más alta de la provincia de Córdoba, Edgar de Alesandre ganó su categoría en 120K, Patricia Etchebehere y Sebastián Gisler fueron 2° en sus categorías en 55K, Nerina Morales se subió a lo más alto del podio en su franja etaria y Héctor Aller fue 3° en 38K y en 26K, Magdalena Llera finalizó tercera.

 

 

En representación de Olavarría y Sierras Bayas, estuvieron los grupos FX trail running, CB Running, Los Coyotes, CEF N°124, Pulso Activo y Advance trail running.

 

Los resultados:

120K:

Edgar de Alesandre con 27:28:35 ganó su categoría

Gonzalo Gonzalez Lesiu

Germán Altafini

 

 

55K:

Damas

Patricia Etchebehere con 9:09:26 fue 2° en su categoría

Melisa González Lesiu

Melisa Pérez

Carolina Bustos

Caballeros

Diego Cisneros con 6:11:55 ganó la prueba

Sebastián Gisler con 7:25:25 fue 2° en su categoría

Carlos Belisle

Manuel Roccasalva

Pablo Molina

Leonardo Vitale

Hernán Striebeck 

Andrés Iribe

 

38K: 

Damas 

Nerina Morales con 5:14:43 ganó su categoría

Mayra Esquel

Melisa Corridoni

Karina Cordero

Soledad Bianchi 

Marcela Lezaeta

Caballeros

Héctor Aller con 5:53:15 fue 3° en su categoría 

Diego Zapata

Gonzalo Adala

Gonzalo Durañona

Facundo Adala

Nicolás Diuono

Nicolás Morua

Maximiliano Vieira

Pablo Rautto

Luciano Filipin

Ricardo Viera 

Jorge White 

Roberto Bianchi 

Cristian Nunes 

Franco Escobedo

 

26K

Damas

Magdalena Llera con 4:32:59 fue 3° en su categoría 

Mónica Barbosa

Mariela Ponce 

Eugenia Vigo 

Mercedes Lorenzo 

Eugenia Fernández 

Marcela Roldán 

Nora Cortes 

Mónica Ageitos 

Cecilia Rivas 

Daniela Menon 

Melina Escobedo 

Débora Díaz

Anabel Spina

Selene Viola

Agustina Galli

Natalia Curra

Alejandra Carron

Pamela Danielli

Silvia Castellano

Karina Vera 

Karina Sáenz

Eugenia Garavaglia

Romina Marinelli

Caballeros

Ezequiel Aguirre

Martin Nexhip

Sergio Ferreyra

German Salomón 

Aldo Lantieri 

Mario Salas 

Sebastián Erripa 

Gabriel Rosental 

Matías Lazarte 

Alfredo Musumessi

Alejandro Petry

 

15K:

Damas

Natalia Almada

Carla González

Marcela Drlorenzi

Giselle Navarro

Silvia Sequeira

Carolina Escriba 

Mariana Casquero

Silvina Bustamante

Luciana Moriones

Cristina Costanzo 

Liliana Fillol 

Gisele Crusse 

Reina Pardo 

Eliana Antista 

Sol Vivarelli 

Agustina Bordón 

Florencia Rodríguez 

Claudia Begovick

Caballeros

Carlos Bellingeri 

Alejandro Arias 

Juan Melo

