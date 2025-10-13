Centenar de atletas de Olavarría en la UTACCH: hubo triunfos

La mítica Ultra Trail Amanecer Comechingón tuvo una nueva edición el pasado fin de semana y atletas de varios grupos locales dijeron presentes en uno de los desafío de montaña más antiguos del país.

La competencia reservada para siete categorías tuvo lugar en Villa Yacanto de Calamuchita, en las zonas de Cerro Champaqui y se destaca por ser una de las pruebas más duras de Sudamérica, tuvo más de un centenar de atletas de Olavarría.

Diego Cisneros fue el destacado ya que se impuso en la distancia de 55K, pero varios otros se subieron al podio.

En la cumbre más alta de la provincia de Córdoba, Edgar de Alesandre ganó su categoría en 120K, Patricia Etchebehere y Sebastián Gisler fueron 2° en sus categorías en 55K, Nerina Morales se subió a lo más alto del podio en su franja etaria y Héctor Aller fue 3° en 38K y en 26K, Magdalena Llera finalizó tercera.

En representación de Olavarría y Sierras Bayas, estuvieron los grupos FX trail running, CB Running, Los Coyotes, CEF N°124, Pulso Activo y Advance trail running.

Los resultados:

120K:

Edgar de Alesandre con 27:28:35 ganó su categoría

Gonzalo Gonzalez Lesiu

Germán Altafini

55K:

Damas

Patricia Etchebehere con 9:09:26 fue 2° en su categoría

Melisa González Lesiu

Melisa Pérez

Carolina Bustos

Caballeros

Diego Cisneros con 6:11:55 ganó la prueba

Sebastián Gisler con 7:25:25 fue 2° en su categoría

Carlos Belisle

Manuel Roccasalva

Pablo Molina

Leonardo Vitale

Hernán Striebeck

Andrés Iribe

38K:

Damas

Nerina Morales con 5:14:43 ganó su categoría

Mayra Esquel

Melisa Corridoni

Karina Cordero

Soledad Bianchi

Marcela Lezaeta

Caballeros

Héctor Aller con 5:53:15 fue 3° en su categoría

Diego Zapata

Gonzalo Adala

Gonzalo Durañona

Facundo Adala

Nicolás Diuono

Nicolás Morua

Maximiliano Vieira

Pablo Rautto

Luciano Filipin

Ricardo Viera

Jorge White

Roberto Bianchi

Cristian Nunes

Franco Escobedo

26K

Damas

Magdalena Llera con 4:32:59 fue 3° en su categoría

Mónica Barbosa

Mariela Ponce

Eugenia Vigo

Mercedes Lorenzo

Eugenia Fernández

Marcela Roldán

Nora Cortes

Mónica Ageitos

Cecilia Rivas

Daniela Menon

Melina Escobedo

Débora Díaz

Anabel Spina

Selene Viola

Agustina Galli

Natalia Curra

Alejandra Carron

Pamela Danielli

Silvia Castellano

Karina Vera

Karina Sáenz

Eugenia Garavaglia

Romina Marinelli

Caballeros

Ezequiel Aguirre

Martin Nexhip

Sergio Ferreyra

German Salomón

Aldo Lantieri

Mario Salas

Sebastián Erripa

Gabriel Rosental

Matías Lazarte

Alfredo Musumessi

Alejandro Petry

15K:

Damas

Natalia Almada

Carla González

Marcela Drlorenzi

Giselle Navarro

Silvia Sequeira

Carolina Escriba

Mariana Casquero

Silvina Bustamante

Luciana Moriones

Cristina Costanzo

Liliana Fillol

Gisele Crusse

Reina Pardo

Eliana Antista

Sol Vivarelli

Agustina Bordón

Florencia Rodríguez

Claudia Begovick

Caballeros

Carlos Bellingeri

Alejandro Arias

Juan Melo