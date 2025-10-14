Feria por el “Día de la Madre” en el Paseo de Artesanos | Infoeme
Martes 14 de Octubre 2025
21°
Martes 14 de Octubre 2025 - 16:33hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 14 de Octubre de 2025 | 12:21

Feria por el "Día de la Madre" en el Paseo de Artesanos

El domingo como parte de la propuesta habrá un show musical, desde las 17 horas, a cargo de Luis Gallastegui con folclore.

Desde este jueves 16 y hasta el domingo 19 de octubre se llevará a cabo una nueva Feria Artesanal en la Plaza Central, con motivo de la celebración del “Día de la Madre”

Los puestos se habilitarán a partir de las 10 horas, los días jueves, viernes y sábado, y el domingo desde las 15 horas en el Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín), con una gran variedad de producciones locales.



Participarán de la feria artesanos locales fiscalizados que utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de la misma es impulsar, reconocer y apoyar la actividad artesanal en el Partido de Olavarría, y que a través de este tipo de eventos se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando a la economía social.

