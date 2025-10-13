La Toretto lloró en la audiencia previa al juicio oral por la muerte de un motociclista

La audiencia clave contra Felicitas Alvite, más conocida comoy que está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, concluyó este lunes donde hubo discusiones, llantos y se dictaminó

En esa próxima audiencia todas las partes deberán reducir la lista de testigos que estarán presentes en el juicio oral, informó la agencia Noticias Argentinas.

Según trascendió, se trató de una jornada “lenta” donde el abogado de la acusada, Flavio Gliemmo, hizo un planteo contra el fiscal Fernando Padovan. Allí Gliemmo sostuvo que ocultó parte de la prueba, lo que provocó que no pudieran verla en su totalidad. Frente a este escenario, solicitó la recusación de Padovan.

Quien también estuvo en la sala fue Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata. Al concluir la jornada ambas se abrazaron y Alvite comenzó a llorar, hasta que fue separada para retirarse de la sala y regresar a su casa donde cumple prisión domiciliaria.

Se espera otra audiencia

A su vez, se dispuso que la jueza Silvia Hoerr quedará a cargo del caso. “La defensa presentó 100 testigos de manera escrita y tanto la querella como la fiscalía 35, por lo que da un total de 135 personas”, informaron, motivo por el cual se dispuso un cuarto intermedio para que las partes “acoten la lista”.

La nueva convocatoria es para el martes 28 de octubre a partir de las 9.00hs en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Previo al comienzo de la audiencia los familiares de la víctima se reunieron en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 para continuar con el reclamo de justicia. Luego, varios de ellos allegados a Armand pudieron ingresar a la sala.

El atropello de la Toretto y la muerte de Armand

El 12 de abril de 2024, al comando de su Volkswagen Gol Trend, Felicitas Alvite atropelló a Rubén Walter Armand, de 36 años, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad municipales, y en las imágenes se ve el momento en el que la conductora cruzó en rojo y a toda velocidad el semáforo de la esquina de las avenidas 13 y 532, chocando de costado a Armand, quien sufrió un golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto. El motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital del Gonnet, donde murió debido a las graves heridas sufridas.