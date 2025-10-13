Pueblo Nuevo volvió a ser parte de la fiesta del Torneo “León Najnudel” | Infoeme
Pueblo Nuevo volvió a ser parte de la fiesta del Torneo “León Najnudel”

El pasado fin de semana, el básquet de Veteranos vivió su segunda fiesta del año con la disputa del Torneo “León Najnudel” y entre los casi 40 equipo que participaron estuvo Pueblo Nuevo.

Pueblo Nuevo volvió a decir presente en el Torneo “León Najnudel” de Maxibásquetbol que cumplió su vigésima edición con importante convocatoria.

 

Luego de tres días de intensa actividad con la participación de 37 equipos -24 masculinos y 13 femeninos- divididos en cinco categorías, en la jornada del domingo se conocieron los equipos campeones.

 

El “Lobo” enfrentó a Bahía Re (campeón de la división), Rosario y Buenos Aires en la categoría Mayores de 60 años de la competencia que organizan Adolfo “Gurí” Perazzo y Ernesto “Cuki” Cukierman y rinde homenaje al creador de la Liga Nacional de Básquet.

 

Walter Mariano Cabrero, Carlos Antonio Castillo, Omar Alejandro Costella, Alberto Di Giuseppe, Henry Ford, Asencio Irineo García, Carlos Holzweissig, José Maceo, Gustavo Abel Márquez, Marcelo Eduardo Montaldo, Alberto Rosa y Marcelo Victoria fueron los integrantes del plantel “albiverde”.

 

