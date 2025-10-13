Liga Profesional: la 12° fecha tuvo mucha presencia y minutos para dos | Infoeme
Lunes 13 de Octubre 2025
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 13 de Octubre de 2025

Liga Profesional: la 12° fecha tuvo mucha presencia y minutos para dos

Entre el viernes y este lunes, la Liga Profesional siguió adelante con el Torneo Clausura y fue con buenos resultados para los equipos con presencia olavarriense.

El segundo torneo que organiza la Asociación de Fútbol de Argentina para la máxima categoría jugó gran parte de la 12° fecha, pero fue con la postergación del duelo entre Barracas Central y Boca Juniors por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

 

Minuto de silencio mediante en todos los escenarios, hubo cuatro olavarrienses en consideración con una primera convocatoria en el certamen y minutos para Salle y Barbieri.

 

La fecha inició con victoria de San Martín por 1 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y hubo doble presencia local.

 

En el “Santo” de San Juan que marcha último en la tabla del descenso, Santiago Salle ingresó a los 61´ y en el de Boedo, Mateo Clemente, sumó su primera convocatoria en el segundo torneo del año.

 

También festejó Aldosivi, que por primera vez en el 2025 sumó de a tres por segunda vez consecutiva. En el Minella derrotó 2 a 0 a Huracán y se ilusiona con la permanencia. Lucio Falasco fue uno de los suplentes que no vio minutos en el “Tiburón”.

 

Por último, hubo clásico en Mendoza. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pasaron del empate 0 a 0 y Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 62´ en la “Lepra Mendocina” que fue local.

 

