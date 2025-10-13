Liga Profesional: la 12° fecha tuvo mucha presencia y minutos para dos

El segundo torneo que organiza la Asociación de Fútbol de Argentina para la máxima categoría jugó gran parte de la 12° fecha, pero fue con la postergación del duelo entre Barracas Central y Boca Juniors por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Minuto de silencio mediante en todos los escenarios, hubo cuatro olavarrienses en consideración con una primera convocatoria en el certamen y minutos para Salle y Barbieri.

La fecha inició con victoria de San Martín por 1 a 0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y hubo doble presencia local.

En el “Santo” de San Juan que marcha último en la tabla del descenso, Santiago Salle ingresó a los 61´ y en el de Boedo, Mateo Clemente, sumó su primera convocatoria en el segundo torneo del año.

También festejó Aldosivi, que por primera vez en el 2025 sumó de a tres por segunda vez consecutiva. En el Minella derrotó 2 a 0 a Huracán y se ilusiona con la permanencia. Lucio Falasco fue uno de los suplentes que no vio minutos en el “Tiburón”.

Por último, hubo clásico en Mendoza. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no pasaron del empate 0 a 0 y Juan Ignacio Barbieri ingresó a los 62´ en la “Lepra Mendocina” que fue local.