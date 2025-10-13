“Nacho” Pietrobono terminó su temporada en la Primera Nacional | Infoeme
Lunes 13 de Octubre 2025 - 18:20hs
Lunes 13 de Octubre 2025 - 18:20hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 13 de Octubre de 2025 | 15:18

“Nacho” Pietrobono terminó su temporada en la Primera Nacional

Fue luego de la derrota de Deportivo Maipú en la primera instancia del Reducido que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Entre sábado y domingo, la Primera Nacional jugó, además de la Final por el ascenso, los primeros cruces del Reducido y el único equipo con presencia olavarriense se despidió de la competencia.

 

Deportivo Maipú, que estaba obligado a ganar, perdió 1 a 0 ante Estudiantes y quedó eliminado en los Octavos de Final.

 

En el Estadio Ciudad de Caseros, Ignacio Pietrobono fue el arquero titular del “Cruzado” que recibió el gol a los 8 minutos del primer tiempo y a pesar de que intentó llegar al gol necesario para pensar en el heroica, el equipo capitalino aprovechó la ventaja deportiva y jugó el partido en base a ese resultado a favor.

 

