“Nacho” Pietrobono terminó su temporada en la Primera Nacional

Entre sábado y domingo, la Primera Nacional jugó, además de la Final por el ascenso, los primeros cruces del Reducido y el único equipo con presencia olavarriense se despidió de la competencia.

Deportivo Maipú, que estaba obligado a ganar, perdió 1 a 0 ante Estudiantes y quedó eliminado en los Octavos de Final.

En el Estadio Ciudad de Caseros, Ignacio Pietrobono fue el arquero titular del “Cruzado” que recibió el gol a los 8 minutos del primer tiempo y a pesar de que intentó llegar al gol necesario para pensar en el heroica, el equipo capitalino aprovechó la ventaja deportiva y jugó el partido en base a ese resultado a favor.