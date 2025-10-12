Liga Pre-Federal: pasó otra fecha con muchos olavarrienses en la cancha

La categoría que otorga clasificaciones a la Liga Federal sigue adelante con la Fase de Grupos en todo el territorio nacional y fue con mucha presencia local.

En los grupos de la competencia que fiscaliza la Federación Bonaerense de Básquet, la Zona Sur jugó la 9° fecha y en la Zona Norte fue turno de la 8° con nutrida participación olavarriense.

En el Duggan Martignoni, Independiente contó con el regreso de Alejandro Arca como nota en el triunfo ante Racing, pero, además, el “Rojinegro” tuvo el retorno -tras la ausencia de un partido- de Ariel Weisbeck que aportó 9 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero en 34:19 minutos.

En Mar del Plata, hubo duelo de locales en lo que fue triunfo de Kimberley ante Unión y Progreso por un reñido 69 a 67.

En el “Dragón”, Simón Silber jugó 35:24 minutos con 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero y en el “Villero”, Sebastián Dupin completó 35:24 minutos con 15 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperos e Iván Leal aportó 13 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias y 1 recupero en 29:49 minutos en la cancha.

Por último, Sarmiento no pudo en Tres Arroyos y cayó ante Huracán por 74 a 71. Martín Delgado completó los 40 minutos de partico con 25 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas.

En el Grupo A de la Región Norte, Barrio Alegre sigue de perdedor y en la noche del domingo cayó 59 a 106 ante Los Indios de Junín. Thiago Ciappina sumó 7:01 minutos en la cancha.

Por otro lado, en la Zona D, la victoria de Banco Provincial 70 a 53 sobre La Emilia marcó el comienzo de la fecha en la noche del jueves. Francisco Méndez terminó el duelo con 2 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en 18:57 minutos en la cancha.

En la noche del viernes, Atenas sumó su segunda derrota al caer ante Ciudad de Campana por 66 a 64. Santiago Aman fue “Doble-Doble” figura en el “Griego” con 12 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperaciones en 39:01 minutos e Ignacio aportó 3 puntos, 11 rebotes, 1 recupero y 1 tapa en 24:43.

Además, la Federación de Básquet de Entre Ríos tachó la 11° fecha y fue con festejo para Santa Rosa que se impuso 68 a 58 a Capuchinos en condición de visitante. Mauricio Pane jugó 36:05 minutos con 13 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa.

Por último, en La Pampa por primera vez desde el inicio del Torneo no hubo fecha doble y en el pasado viernes se completó la 7° fecha con triunfo de Sportivo Independiente ante Estudiantes por 91 a 63. Nicolás Giménez jugó 31:06 con 25 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.