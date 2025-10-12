A pesar de la lluvia, se jugó la 10° fecha del Torneo Oficial "José Antonio 'Tito' Alonso"

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría jugó la 10° fecha para la Primera División y a excepción del duelo entre Ferro y San Martín, las malas condiciones climáticas no impidieron la disputa.

La fecha que debía haber iniciado el viernes con el cruce entre el “Carbonero” y el “León Serrano” pero no se jugó por la ausencia del equipo de Sierras Bayas, completó su programación dominical y Estudiantes goleó a Loma Negra para ser líder momentáneo hasta que se expida el Tribunal de Penas.

Además, también hubo goleada para Embajadores y triunfos para Espigas y Racing, todos equipos que siguen al acecho en la tabla de posiciones.

Municipales y Sierra Chica, en el predio del sindicato, terminaron en empate.

Los resultados:

En Primera:

Ferro – San Martín (no se jugó)

Espigas 2 (Gian Di Tommaso y Jesús Pal) – 0 Colonias y Cerros

Municipales 2 (Sebastián Vecchio, Franco Janson) – 2 (Jerónimo Belinchón, Isaías Aguirre) Sierra Chica

Estudiantes 3 (Emmanuel Sbardolini, Joaquín Stular, Diego San Julián) – 0 Loma Negra

El Fortín 0 – 1 (Santiago Izaguirre) Racing

Embajadores 3 (Santino Sacchi, Franco Fernández, Franco Irusta) – 0 Recalde

En Reserva:

Ferro – San Martín (no se jugó)

Colonias y Cerros 3 – 2 Espigas

Municipales 1 – 2 Sierra Chica

Estudiantes – Loma Negra (suspendido)

El Fortín – Racing (suspendido)

Embajadores 1 – 0 Recalde