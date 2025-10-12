Chingotto y Galán lo hicieron otra vez y son campeones en Milán

En la pista central del Oysho Milano P1, la pareja que componen el olavarriense y el madrileño lograron su segundo título en las tres últimas presentaciones y se ilusionan más que nunca con el número uno del ranking mundial.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron en una apasionante Final a Agustín Tapia y Arturo Coello, por 2/6, 6/3 y 6/0 en una hora y 42 minutos.

Pero más allá del resultado, y de que el deportista olavarriense haya sido elegido el MVP de la Final, Arturo Coello y Agustín Tapia se mostraron más vulnerables que nunca y por primera vez en el año no ganaron un game.

El inicio fue el guion habitual. Coello y Tapia salieron con el modo apisonadora activado, el 6-2 del primer set parecía confirmar lo de siempre: otro partido controlado, otra victoria más para los número uno, pero en el segundo, el madrileño y el de Olavarría, firmaron un segundo 6-3 para definir todo en el último.

Y entonces llegó el desenlace. Con todo por decidir y la tensión al máximo, los papeles se invirtieron por completo. Coello y Tapia se quedaron sin respuestas, mientras que Galán y Chingotto volaron en la pista. Una exhibición incontestable, un vendaval de energía, precisión y confianza que los llevó a cerrar la final con un inapelable 6-0.

Ya no importa que los “Golden Boys” hayan dominado a la “Chingalán” durante meses. Con muchos puntos todavía en juego, los chicos de Jorge Martínez están más cerca que nunca del argentino y el vallisoletano.

La diferencia actual es de poco más de 2.000 puntos, pero podría reducirse fácilmente a unos 1.300 si Ale y Fede cumplen los pronósticos en Francia y Egipto. Es cierto que necesitan rozar la perfección, apelar a la épica y mantener la fe intacta, pero si algo han demostrado en estas últimas semanas es que están preparados para hacerlo.

Fuente: Marca