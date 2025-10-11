Liga Pre-Federal: ganó el "Bata" y perdió el "Chaira"

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificaciones a la Liga Federal completó la 9° fecha en la Zona Sur y fue solo con triunfo para Estudiantes.

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes se recuperó de dos derrotas seguidas y venció a Alumni por 75 a 70.

Federico Marín con 21 puntos fue el goleador del partido.

Por otro lado, en el Duggan Martignoni, Racing sumó su segunda derrota. Fue 63 a 60 ante Independiente.

En el regreso de Alejandro Arca al "Rojinegro" y en un duelo de trámite parejo, el máximo anotador fue Marcos Risso con 18 puntos.