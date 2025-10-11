Liga Pre-Federal: ganó el "Bata" y perdió el "Chaira" | Infoeme
Sabado 11 de Octubre 2025 - 1:26hs
18°
Sabado 11 de Octubre 2025 - 1:26hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Provincial de Clubes
 - 11 de Octubre de 2025 | 00:10

Liga Pre-Federal: ganó el "Bata" y perdió el "Chaira"

En la noche del viernes tuvo continuidad la Liga Pre-Federal y fue con la presentación de los dos equipos de Olavarría, pero sólo ganó Estudiantes.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia que organiza la Federación Bonaerense de Básquet y otorga clasificaciones a la Liga Federal completó la 9° fecha en la Zona Sur y fue solo con triunfo para Estudiantes.

 

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes se recuperó de dos derrotas seguidas y venció a Alumni por 75 a 70.

 

 

Federico Marín con 21 puntos fue el goleador del partido.

 

Por otro lado, en el Duggan Martignoni, Racing sumó su segunda derrota. Fue 63 a 60 ante Independiente.

 

En el regreso de Alejandro Arca al "Rojinegro" y en un duelo de trámite parejo, el máximo anotador fue Marcos Risso con 18 puntos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME