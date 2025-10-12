Tragedia en la ruta 75: un joven falleció tras protagonizar despiste con su auto

Los Bomberos Voluntarios de Claromecó acudieron a un trágico accidente vehicular entre la localidad balnearia y San Francisco de Bellocq que dejó como saldo un joven fallecido y otro en estado reservado.

De acuerdo a la información proporcionada por La Voz del Pueblo, por motivos que aún se buscan esclarecer, en la mañana de este domingo un vehículo se habría despistado en el kilómetro 18 de la ruta 73 e impactado contra un alambrado.

El vehículo iba en sentido de Tres Arroyos a Claromecó, y se trataba de un Fiat Punto de color negro, e iban a bordo dos jóvenes claromequenses. El fallecido fue identificado como Nicolás Di Benedetto, de 25 años. Mientras que otro joven de 30 años, Nicolás Pedrelli, fue trasladado al Centro Municipal de Salud y permanece en estado reservado.

Trabajaron en el lugar Bomberos de Claromecó y de San Francisco de Bellocq, CPR, ambulancia de Claromecó y Patrulla Urbana.

Fuente: La Voz del Pueblo.