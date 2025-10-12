Identificaron a un hombre y descubrieron que era buscado por la Justicia en Necochea: terminó en la comisaría

Un hombre de 38 años fue demorado en la zona del Microcentro por la policía tras identificarlo y descubrir que tenía un pedido de paradero activo en Necochea, por lo que terminó en la comisaría.

Según el informe oficial, fue este viernes que efectivos del Comando de Patrullas interceptó al sujeto en la zona de San Martín y Belgrano en donde le pidieron sus datos y descubrieron que era buscado por la Justicia.

Sobre el ciudadano recaía un pedido de Paradero Activo a requerimiento del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Necochea por lo que fue trasladado con fines de recaudos legales a la sede policial.