 10 de Octubre de 2025 | 16:07

Fútbol Local: San Martín no se presentó y la 10º fecha del Torneo Oficial no arrancó

En la tarde de este viernes debía iniciarse una nueva fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” en el Domingo Colasurdo, pero San Martín no se presentó a jugar.

Foto: Fabián Casanella

El certamen oficial organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría no inició con la 10º fecha tal como estaba previsto ya que el duelo entre Ferro y San Martín no se disputó por la ausencia del equipo serrano.

 

En el Domingo Colasurdo y desde las 16:00, el “Carbonero” defendía su liderazgo en la tabla de posiciones, pero su rival de turno no se presentó a jugar y definirá el Tribunal de Penas.

 

Previamente, la Comisión Directiva del “León” había solicitado el cambio de horario del cotejo argumentando la imposibilidad de contar con la cantidad mínima requerida de jugadores, pero ante el caso omiso, decidió por la no presentación.

 

Tampoco se jugó la Reserva, que iniciaba la actividad en primera instancia.

 

