Más personas infraccionadas por arrojar residuos en la vía pública

El Municipio de Olavarría informa que en la últimas horas se iniciaron varias actas de infracción luego de constatar la presencia de personas arrojando residuos en predios o sitios no habilitados para tal fin.

En ese sentido, se reitera el pedido de colaboración a la comunidad, no solo para evitar altas multas, sino para contribuir a un ambiente más limpio, sustentable y saludable para todos.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Subsecretaria de Protección Ciudadana, las situaciones fueron detectadas en las zonas de avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) entre avenida Avellaneda y Frontera Sur, en avenida La Rioja y avenida De los Trabajadores, y en Quebrada de Huamahuaca y La Rioja.

Se trata, precisamente, de sitios que habitualmente deben ser abordados desde distintas áreas municipales para llevar a cabo trabajos tanto de limpieza como de mantenimiento, con su correlato directo en materia de contratiempos en materia de la disponibilidad y afectación de recursos.

En todos los casos se procedió al inicio de actas por infracción a la Ordenanza Municipal 195/84, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.

Por último, se recuerda que, en caso de contar con residuos, el único lugar permitido para llevarlos es el Relleno Sanitario ubicado sobre la prolongación norte de la avenida Ituzaingó al 8500, a unos 3500 metros del cruce con la Ruta Nacional Nº 226.