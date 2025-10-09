El Municipio infraccionó a una persona por arrojar residuos en un sector no permitido

El Municipio de Olavarría informa que en la jornada de este jueves personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana infraccionó a un hombre que fue sorprendido cuando arrojaba residuos en un sector no habilitado para tal fin. Por ello se le iniciaron actuaciones que ya fueron elevadas al Juzgado de Faltas Local para su intervención.

La situación se detectó en horas de la mañana sobre avenida Eva Perón (Ex Circunvalación) entre avenida Avellaneda y Frontera Sur, un sector de la ciudad que lamentablemente es recurrente el registro de este tipo de conductas. Tal es así que en reiteradas ocasiones el Municipio debe desplegar trabajos de limpieza en el lugar, lo cual genera numerosos contratiempos en materia de la disponibilidad y afectación de recursos.

De acuerdo con lo que se detalló, tras constatar la situación se inició un acto por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 195/84, precisamente por arrojar residuos en un sector no habilitado para tal fin.

Según se registró, se trato no sólo de basura, sino también de ramas, artículos electrónicos y recipientes.

Desde el Municipio se reitera el pedido de colaboración a toda la comunidad para tener una ciudad no sólo más limpia, sino también más segura y saludable.