Domingo 12 de Octubre 2025 - 20:44hs
Domingo 12 de Octubre 2025 - 20:44hs
Olavarría
 provinciales
 12 de Octubre de 2025 | 20:02

Ruta 226 : advierten desborde del arroyo El Crespo y agua sobre la calzada

Este domingo el Escuadrón de Gendarmería Nacional recomendó evitar la circulación por la Ruta Nacional 226, entre los kilómetros 75 y 80, en el tramo que une Balcarce y Tandil, debido al desborde del arroyo El Crespo.

La crecida provocó que el agua cubra parte de la cinta asfáltica, lo que representa un riesgo importante, especialmente para vehículos livianos.

Asimismo, desde Gendarmería indicaron que, si continúan las lluvias con la misma intensidad en las próximas horas, no se descarta interrumpir completamente el tránsito por razones de seguridad.

Se solicita a los conductores circular con extrema precaución y, en lo posible, optar por caminos alternativos hasta que las condiciones mejoren.

 

