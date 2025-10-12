Mercados Bonaerenses se llevará a cabo este martes, con camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que este martes 14 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”. Vale destacar, a la par, que debido a las condiciones climáticas se postergó la jornada programada para este sábado.

En esta ocasión la feria se realizará en el Parque “Helios Eseverri”, sobre avenida De los Trabajadores y Alsina, en el horario de 9 a 15 horas.

Se contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales, huevos de campo, legumbres, cereales y harinas, quesos, productos agroecológicos.

Además, participarán de la feria dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán productos lácteos, pastas y pescados: estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

Por último, se solicita a la comunidad acercarse con bolsas.