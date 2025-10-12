Mercados Bonaerenses se llevará a cabo este martes, con camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario | Infoeme
Domingo 12 de Octubre 2025 - 20:45hs
13°
Domingo 12 de Octubre 2025 - 20:45hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  comunidad
 - 12 de Octubre de 2025 | 20:01

Mercados Bonaerenses se llevará a cabo este martes, con camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario

Debido a las condiciones climáticas se postergó la actividad programa para este sábado. Se solicita a la comunidad acercarse con bolsas.

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Economía Popular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que este martes 14 de octubre se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses”. Vale destacar, a la par, que debido a las condiciones climáticas se postergó la jornada programada para este sábado.

En esta ocasión la feria se realizará en el Parque “Helios Eseverri”, sobre avenida De los Trabajadores y Alsina, en el horario de 9 a 15 horas.

Se contará con la participación de productores locales entre los cuales se podrán encontrar elaboraciones como: panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TAC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales, huevos de campo, legumbres, cereales y harinas, quesos, productos agroecológicos.

Además, participarán de la feria dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que dispondrán productos lácteos, pastas y pescados: estos últimos dos rubros 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6000).

Por último, se solicita a la comunidad acercarse con bolsas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME