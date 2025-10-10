Chivilcoy: un camionero murió al volcar su vehículo cargado de soja sobre la Ruta 5

Un camionero de 34 años perdió la vida este jueves por la tarde en un trágico accidente sobre la Ruta Nacional 5, cerca de Chivilcoy. Según informó La Razón de Chivilcoy, el siniestro ocurrió alrededor de las 19.00, en el kilómetro 180,500, cuando el camión que conducía volcó sobre la banquina contraria.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo siniestrado era un camión Ford Cargo 1722 blanco, dominio DRZ-216, que remolcaba dos tolvas cargadas con soja. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, cruzó de carril y terminó volcando, lo que provocó su fallecimiento en el acto.

Quién era el camionero

La víctima fue identificada como Víctor Ramón Arregui, de 34 años, con domicilio en Alberti. Era el único ocupante del vehículo que circulaba por la Ruta 5. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°4 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del doctor Lisandro Masson, bajo la carátula “Averiguaciones causales de muerte”.