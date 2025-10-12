Instituciones de Sierra Chica conmemoraron el respeto y la diversidad con un acto comunitario

El pasado jueves se llevó a cabo el acto comunitario por el respeto y la diversidad en Sierra Chica.

Participaron diversas instituciones de turno mañana y tarde de la comunidad. Estuvieron presentes el jardín 906, la Escuela Primaria N*2, la Secundaria N*17, Herencias Serranas, la Comunidad Peñi Mapu, comunidades Vasca, Italianas y Alemanes.

En la oportunidad se realizó la presentación de producciones desde las aulas, bailes, talleres, exposiciones y contó con importante presencia de las familias.