Este domingo se realizará la última jornada de la Feria del Libro de Olavarría

Este domingo culminará la 29º Feria Libros en Olavarría y 4º Festival del Libro, propuestas que gracias a la articulación del Municipio y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires se realizan de manera conjunta en el Centro Cultural Municipal San José.

En la jornada de este domingo, la cuarta de esta edición, habrá un variado programa de propuestas que se inició el pasado jueves y finalizará esta noche con la presentación de Rechimuzzi en el auditorio, con la charla “Experimento, Futuro y Locura”.

Vale destacar que el cierre del cronograma del último sábado estuvo a cargo de Gonzalo Heredia, el escritor y acto que presentó su libro “Extranjera”. La actividad se desarrolló ante un importante marco de público, que pese a las condiciones climáticas adversas se acercó al espacio municipal a disfrutar de la propuesta.

En ese sentido, vale destacar que el arribo y presencia de público fue permanente en toda la jornada, más allá de las persistentes lluvias y tormentas que se prolongaron durante casi todo el día.

Este domingo las propuestas seguirán en las distintas salas y auditorios, con el siguiente cronograma:

- 15 horas. IIAO. Actividad al Paso: “Club de lectura Antropológica”

- 16 horas. Auditorio B. Marcela Heinrich presenta el libro “Bibliotecas del Futuro. Un viaje desde Alejandría a la conectividad global”.

- 16 horas. Taller de Teatro, por Biblioteca Crucero General Belgrano

- 17 horas. Auditorio A. Charla taller de Diego Rojas: “A mí manera, te cuento mis libros”

- 17 horas. Auditorio B. Club de Lectura “La Sociedad de las Poetas Muertas”

- 17 horas. Show de circo y magia a cargo del mago Eddy.

- 18 horas. Set de vinilos a cargo de Juan Fleitas.

- 18 horas. Presentación del libro “Eventos Canónicos” -Biblioteca 1º de Mayo.

- 18 horas. Auditorio B. Actividad recreativa de escritura y lectura “Postas literarias”: Desde la Escuela Municipal Alfonsina acercan esta propuesta para que los asistentes tengan la experiencia de leer y escribir textos de distintos géneros”

- 18 horas. Auditorio A. Mesa de poesía. Presentación de libros: Gloria Suárez “Añoranzas 1 y 2”, Guillermina Massaro “Somos Momentos (una historia de amor)” y Eliana Wilde “Cicatrices”.

- 20 horas. Auditorio. Rechimuzzi, Charla “Experimento, futuro y locura”.

Por último, tal como sucedió durante toda la propuesta, habrá actividades permanentes desde el Museo Dámaso Arce y el IIAO en distintos espacios del Centro Cultural Municipal San José.