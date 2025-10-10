Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría | Infoeme
Viernes 10 de Octubre 2025 - 11:49hs
22°
Viernes 10 de Octubre 2025 - 11:49hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  comunidad
 - 10 de Octubre de 2025 | 09:53

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría

Así lo indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado.

En este sentido, indicaron que durante la tarde y noche "el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores", añadieron.

