Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por fuertes tormentas para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado.

En este sentido, indicaron que durante la tarde y noche "el área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores", añadieron.