Pergamino: una explosión en una feria escolar dejó una menor grave y varios heridos

El accidente que provocó una conmoción generalizada en esta ciudad del norte bonaerense ocurrió cuando un grupo de alumnos y docentes realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán en una maqueta hecha con diversos materiales.

Todo parecía bajo control, pero la reacción química se fue de control y todo terminó explotando como si fuera una bomba. Más de 10 personas resultaron heridas, la mayoría de ellas chicos, y una nena está grave tras recibir un impacto en el rostro.

La pequeña fue internada en el Hospital San José y durante la madrugada de este viernes, fue trasladada en helicóptero al Hospital Garrahan por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.

La secuencia quedó registrada por los celulares de los testigos. En las imágenes se ve cómo, durante la demostración, el experimento detona violentamente y lanza fragmentos y esquirlas hacia el público. El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación. (DIB)