Estudiantes contará con representación en la Final del Federal

En las últimas horas, el jinete del Club Estudiantes fue notificado de que será parte de la definición del Campeonato Federal que reúne a deportistas de toda la región Mar y Sierras.

Benjamín Urdapilleta, deportista de 14 años, que desde hace un año y medio forma parte del staff de la Escuela de Equitación del CAE, tuvo una destacada participación en distintas competencias del calendario oficial y logró la clasificación a la Final del Campeonato Federal.

El jinete intervino en la tradicional Copa de Verano organizada por el Club Pueyrredón de Mar del Plata y en el Torneo Federal correspondiente a la Federación Ecuestre Argentina, certamen que comprendió ocho fechas disputadas en diferentes instituciones de la zona Mar y Sierras, entre ellas Haras Santa María, Club Ecuestre, Club Pueyrredón, La Herradura y el Club Estudiantes.

Completadas todas las presentaciones, el olavarriense logró acceder al tercer puesto de la zona en la categoría Iniciados Mayor (0,70 m), obteniendo así la clasificación al XXVIII Campeonato Federal de Saltos Hípicos, que se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 del corriente mes en Campo de Mayo.

Urdapilleta estará acompañado por Victoria Galli y Gonzalo D’Martino, instructores del deportista.

Fuente: Prensa CAE