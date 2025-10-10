Inició una nueva fecha en el Parque Guerrero

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría inició con la 9º fecha en el estadio central del Parque Guerrero.

Estudiantes recibió a Loma Negra en las tres divisiones menores y logró sumar en todos los cruces en la jornada que marcó el inicio de una nueva fecha.

La programación se completará, si el clima lo permite, en el transcurso del sábado.

Los resultados:

En Décima:

Estudiantes 3 – 1 Loma Negra

En Novena:

Estudiantes 2 – 0 Loma Negra

En Octava:

Estudiantes 2 – 2 Loma Negra