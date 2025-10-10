Un toro de una cabaña olavarriense obtuvo el primer premio de la exposición de Villa Bordeu en Hereford

Un toro presentado por la cabaña La Camila, de Fernando Castillo, en Olavarría, se quedó con el principal premio de la exposición de Villa Bordeu en Hereford, en el marco de la 13ª Exposición Nacional de la raza.

El animal 108, campeón Dos Años Menor y Mejor Macho a Bozal, fue elegido por el jurado Leandro Grasso como el Gran Campeón puro de la muestra bahiense.

El Reservado Gran Campeón fue para la cabaña Atigue, de Gualdesi, en Punta Alta, un toro campeón Dos Años Mayor; mientras que el Tercer Mejor Toro fue el 106, Gran Campeón Ternero, presentado por La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela.

En hembras Hereford de pedigree, el CG fue presentado por Aparel SA y Ernesto Ayling; el animal había sido elegido campeón Vaca Joven. El RGC fue de La Camila, campeón Vaquillona Menor, mientras que la Tercera Mejor Hembra fue presentada por La Tigra, de Estancia y Cabaña La Centella, en Tornquist.

“Vi hacienda que puede llevar cualquiera, porque va a andar muy bien. Hay muy buenos toros y muy buenas hembras. Lo mismo para las hembras puras registradas, porque este es un año para reponer”, señaló el jurado Leandro Grasso.

En otros premios, el lote GC Hembra fue para el 239, de Manuel Odiard, de La Lucrecia, en Entre Ríos; este brete también había quedado como GC Ternera en lote. Sin embargo, la Mejor Hembra Individual fue para el animal 286, presentado por La Tigra en un lote campeón Vaquillona Menor.

Al tratarse de la muestra Nacional Hereford, la jura tomó más tiempo del que se acostumbra en la Expo de Bordeu. De hecho, comenzó sobre las 9 con un fuerte sol, y tuvo momentos de intensa lluvia que casi provocaron que la clasificación debiera suspenderse.

Apenas finalizada, minutos después de las 15, una fuerte granizada cayó sobre todo el predio de la Sociedad Rural bahiense.

Fuente: Diario La Nueva