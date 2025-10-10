Liga Sudamericana: Ferro ganó en su debut | Infoeme
Viernes 10 de Octubre 2025
 deportes
 Básquet
 10 de Octubre de 2025

Liga Sudamericana: Ferro ganó en su debut

En la noche del jueves, Ferro Carril Oeste debutó en la Liga Sudamericana y fue con un contundente triunfo.

Foto: FIBA

Ferro Carril Oeste viajó a Bolivia para ser parte del Grupo B de la segunda cita continental más importante y debutó con victoria.

 

El “Verdolaga” consiguió una victoria contundente en el arranque del Grupo B. Fue ante Vasco de Gama por 73 a 40. El equipo argentino fue superior en todas las líneas ante su rival brasileño, que tuvo una jornada para el olvido, principalmente en el ataque.

 

En el equipo de Caballito, que volverá a jugar en la noche de este viernes, Alejandro Diez jugó 21:34 minutos con 4 puntos, 5 rebotes, 1 recupero.

 

