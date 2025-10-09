Despedida para el “Bata” en el Torneo Regional Pampeano C

Los planteles superiores de Estudiantes viajaron a Bahía Blanca para enfrentar a Universitario y fue con derrotas en el último partido de la competencia que reúne a los mejores de la Región.

Los equipos de Estudiantes cayeron abultadamente tanto en Primera como en Intermedia en una fecha adeudada.

Por otro lado, en Los Cardos de Tandil se llevó a cabo un Encuentro Infantil “Entre Uniones” donde participó Estudiantes con los rugbiers más pequeños del Club.

Los resultados:

En Intermedia

Universitario 63 – 39 CAE

En Primera

Universitario 72 – 00 CAE

Fuente: Prensa CAE