Despedida para el “Bata” en el Torneo Regional Pampeano C

Los planteles superiores de Estudiantes viajaron a Bahía Blanca para enfrentar a Universitario y fue con derrotas en el último partido de la competencia que reúne a los mejores de la Región.
Los equipos de Estudiantes cayeron abultadamente tanto en Primera como en Intermedia en una fecha adeudada.
Por otro lado, en Los Cardos de Tandil se llevó a cabo un Encuentro Infantil “Entre Uniones” donde participó Estudiantes con los rugbiers más pequeños del Club.
Los resultados:
En Intermedia
Universitario 63 – 39 CAE
En Primera
Universitario 72 – 00 CAE
Fuente: Prensa CAE