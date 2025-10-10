Boxeo: sin pelea profesional, se presentó otro Festival | Infoeme
Boxeo: sin pelea profesional, se presentó otro Festival

En la tarde del pasado miércoles se llevó a cabo la presentación de un nuevo Festival de Boxeo que tendrá lugar en El Fortín, pero será con modificación en la cartelera ya que no habrá pelea profesional.

Organizada por Carlos López y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo, el 92° Festival contará con 12 peleas amateur y no cerrará con la presentación de Alan Cos.

 

El evento que iba a cerrar con una pelea profesional de modificó en los últimos días debido a que no hubo acuerdo entre Alan Cos y el balcarceño Franco “El Principito” Sotelo por el peso en el que se enfrentarían.

 

Serán 12 peleas amateurs, desde las 21 en el Club  El Fortín y en la pelea de fondo estará Bruno “El Rayo” Marin, de FB Box.

 

Además, en la presentación del evento llevado a cabo en Matadero Box se confirmó que en varios de los combates estará en juego el cinturón de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur.

 

La programación:

Belén Ibarra (Barragán Box) vs Sheila Bucci (Las Flores)

Joaquín Vázquez (FB Box) vs Máximo Romero (Pendas Box)

Franco Lucero (Barragán Box) vs Elías Ayala (Las Flores)

Dylan Ponce (FB Box) vs Benjamín Lucero (Rauch)

Emilio Barrios (Pendas Box) vs Facundo Dércole (Rauch)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Mauro Cardarelli (Las Flores)

Martina Ottogalli (FB Box) vs Nadia Barrera (Las Flores)

Michael Digerónimo (FB Box) vs Jesús Bustos (Azul)

Kevin Ferrara (Pendas Box) vs Mariano Velázquez (Rauch)

Diego Requena (Matadero Box) vs Axel Urruchua (Las Flores)

Semifondo:

Franco Laffite (Boxing Cos) vs Axel Álvarez (Tandil)

Fondo:

Bruno Marín (FB Box) vs Nicolás Nicoletti (América)

