“Invierno cuidado”: la Provincia pone en marcha campaña con recomendaciones para los meses de frío

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó la campaña “Invierno Cuidado en PBA”, con todas las recomendaciones para prevenir las enfermedades y complicaciones que traen los meses de bajas temperaturas.

Los contenidos, a los que se accede ingresando al sitio web https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/inviernocuidado/, son claves para pasar un invierno seguro y prevenir las enfermedades más comunes en los meses invernales.

En el sitio también se puede encontrar información sobre cuándo vacunarse, el listado de vacunatorios disponibles por distrito y consultar en caso de presentar síntomas de las enfermedades respiratorias, que suelen aumentar en esta estación y ser causa de internaciones y fallecimientos.

La campaña “Invierno Cuidado en PBA” suma, asimismo, la prevención y las medidas necesarias para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un cuadro frecuente cuando bajan las temperaturas. De hecho, en lo que va de este año, ya se notificaron a la cartera sanitaria bonaerense casi un centenar de intoxicaciones de este tipo y una persona fallecida por esa causa.

Pero, además, se incluyó también en la campaña información para continuar con las medidas de cuidado frente a esta enfermedad durante todo el año y sostener el descacharrado, indispensable para que no proliferen los mosquitos que la transmiten.

Virus y enfermedades respiratorias

En invierno, las bajas temperaturas y el hecho de mantener los ambientes cerrados crean el caldo de cultivo ideal para la proliferación de enfermedades respiratorias. En las últimas semanas, la cartera sanitaria bonaerense informó un aumento progresivo de gripe o Enfermedades tipo Influenza (ETI), bronquiolitis y neumonías.

En concreto, hasta la primera semana de junio se notificaron 23.296 casos de bronquiolitis y 172.055 de enfermedades tipo influenza o gripe. Desde la dirección de Epidemiología advierten sobre la necesidad de que los grupos de riesgo se vacunen porque, en el último mes, observan “una mayor circulación del virus influenza (gripe) que requiere internaciones en personas mayores”.

Ocurre que cuando alguien se enferma, al hablar, toser o estornudar esparce gotitas de saliva en las que están presentes virus como los de la gripe, la bronquiolitis o el Covid-19. Estos, aunque son imperceptibles, permanecen varias horas activos en las superficies de teclados, teléfonos, picaportes o cualquier otra, y cuando las personas tocan esas superficies y luego se llevan las manos a la boca o a la nariz tienen altas posibilidades de contraer esas enfermedades y de desarrollar cuadros graves, sobre todo si tienen una condición de riesgo y no están vacunados.

Vacunas que cuidan

La campaña de comunicación “Invierno cuidado en PBA” pone énfasis en el lavado de manos frecuente, la ventilación e higiene y, muy especialmente, en los beneficios de vacunarse contra virus respiratorios con las vacunas incluidas en el Calendario Nacional, gratuito y obligatorio.

Mientras que los virus de la gripe y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) circulan más intensamente en los meses más fríos, el de COVID circula todo el año. Es por eso que es necesario mantener nuestros esquemas de vacunación al día para su prevención.

Desde el Gobierno bonaerense vienen advirtiendo sobre una caída en la cobertura de vacunación en todos los grupos que conforman la población objetivo, excepto en el personal de salud.

Cabe señalar que la vacuna antigripal anual se debe aplicar en niños de 6 meses a 2 años, personas mayores de 65 años, personal de salud, personas gestantes, puérperas y aquellas que tienen comorbilidades.

Entre los niños y niñas más pequeños, la principal infección respiratoria es la bronquiolitis, que se produce, en la mayor parte de los casos, por efecto del Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La novedad es que este año existe una vacuna para prevenirlo incluido en el Calendario Nacional gratuito y obligatorio. Se la deben aplicar las personas embarazadas para proteger al bebé en gestación si se encuentran entre la semana 32 y 36 del embarazo entre los meses de marzo y julio.

Las internaciones por infecciones respiratorias agudas afectan, principalmente, a los menores de 2 años y, de acuerdo con los registros oficiales, se encuentran en aumento desde finales de marzo. De hecho, en la última semana se registraron en territorio bonaerense 476 internaciones por este tipo de infecciones, entre ellas 135 (28%) correspondieron a menores de 2 años.

La vacuna contra el COVID requiere de un refuerzo cada 6 meses en personas mayores de 50 años, personas gestantes o personas con inmunocompromiso, y un refuerzo anual para todas las demás personas desde los 6 meses de edad en adelante. Todas las respuestas sobre vacunación se encuentran en el sitio web de la campaña.

Cuidarse del monóxido

Otro de los ejes de la campaña “Invierno Cuidado” es la prevención de las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), un gas tóxico que se produce por la combustión incompleta de hidrocarburos como el carbón o el gas.

Este año se registró un 60% más de intoxicaciones con este gas que puede ser mortal. Como no tiene olor, color, ni sabor y no es irritante, se dispersa con facilidad en ambientes cerrados y las personas suelen no percibirlo, sin embargo, constituye la principal causa de muerte por envenenamiento en todas las edades a nivel mundial.

Dentro de los cuidados en los que pone el acento la campaña figura el de ventilar los ambientes donde haya artefactos que generen combustión (estufas a gas, leña, carbón, braseros, etc.), no usar hornallas ni hornos para calefaccionar, no dormir con estufas prendidas que no tengan salida exterior y hacer revisar las estufas por gasistas matriculados una vez al año.

El dolor de cabeza, los mareos, las náuseas y vómitos pueden ser síntoma de intoxicación con este gas. Por eso, en caso de percibirlos, es necesario realizar una consulta rápida con el equipo de salud. (DIB)