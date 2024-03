Ventas minoristas pymes cayeron 25,5%: Alimentos y bebidas, -33,3% y Farmacias, -39%

Las ventas minoristas pymes cayeron 25,5% en febrero y acumulan un retroceso del 27% en el primer bimestre del año frente al mismo período del año pasado. Enero contra febrero, a precio constantes, bajaron 7,4%, de acuerdo con el Índice de Ventas Minoristas Pymes publicado este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Seis de los siete sectores evaluados tuvieron descensos en comparación con el mismo período de 2023. La mayor retracción anual se detectó en “Perfumerías”, con una caída de 40,9%, y el único rubro que registro incremento fue “Textil e indumentaria”, con una subida del 3,5%.

En “Alimentos y bebidas”, las ventas cayeron 33,3% anual en febrero, a precios constantes, y acumulan una caída de 35,2% en los primeros dos meses del año; en la comparación intermensual, retrocedieron 7,6%. “Los consumidores buscaron ofertas y productos de segunda y terceras marcas para abaratar el carrito. En los comercios consultados expresaron que, como estrategia para controlar los gastos, se notaron compras con más frecuencia, pero en menores cantidades. El ramo más afectado fue el de las bebidas, con fuertes subas de precios en los últimos meses, y el consumidor se privó especialmente de gaseosas, jugos y aguas, especialmente en primeras marcas”.

Otro sector particularmente sensible es “Farmacia”. Las ventas se desplomaron 39% anual, a precios constantes, y llevan una baja de 42,4% en los primeros dos meses del año. En el contraste intermensual, descendieron otro 8,8%. “Para algunos empresarios consultados, la caída fue inédita porque hacía tiempo que no se daba en esas dimensiones”, destaca la CAME.

Rubro por rubro

En “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” hubo una disminución del 22,7% anual en febrero, siempre a precios constantes, y suma una baja del 21,6% en el primer bimestre del año frente al mismo período de 2023. Sin embargo, en la comparación intermensual subieron 8,2%.

En “Calzado y marroquinería”, las ventas se redujeron un 21,4% anual y acumulan un declive del 21,1% en los primeros dos meses del año frente al mismo período de 2023; en el contraste contra enero se retrajeron 7,8%.

En “Perfumería”, las ventas se hundieron 40,9% anual en febrero y acumulan una caída de 36,7% en los primeros dos meses. En el balance intermensual, la merma fue de 11,4%.

“Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción” registró un retroceso del 28,2% anual y acumula una merma del 29,8% en los primeros dos meses. En la comparación intermensual, declinaron 9,4%.

Por último, “Textil e indumentaria” subió 3,5% anual en febrero y acumula un incremento de 2,2% en los primeros dos meses. Pero en la comparación intermensual, bajaron 3,2%.

El Índice de Ventas Minoristas Pymes de CAME es elaborado sobre la base de un relevamiento mensual de entre 1.350 comercios minoristas del país, realizado del 26 de febrero al 1 de marzo. (DIB)