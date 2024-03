FACSO: Se recibió el primer licenciado en Comunicación Social en contexto de encierro

Juan Pablo, investigador y becario de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, se convirtió en el primer Licenciado en Comunicación Social en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría.

Días atrás presentó su Trabajo Final de Integración titulado "Desempolvando los cuerpos archivados, frágiles y olvidados en el sistema penal. Prácticas y sentidos que las personas privadas de libertad, que no estudian ni trabajan, construyen cómo, cuándo y dónde pueden".

En esa jornada, el flamante graduado se expresó: "Cómo no defender la educación pública, como no estar de festejo con este logro colectivo, hoy demostramos una vez más que con un Estado presente nada es imposible. Que transitar la cárcel desde derechos garantizados habilita a construir proyectos de vida a largo plazo durante el encierro, pero eso no es posible solo con construir más escuelas dentro de las cárceles sino que es posible mediante personas, profesionales e instituciones que entiendan que dentro de las unidades penales hay sujetos de derechos".

"Este logro es posible porque detrás del esfuerzo y compromiso que puede o no tener un estudiante privado de libertad hay un equipo comprometido como lo es el Programa de Educación en Contextos de Encierro y Programa Universidad en la cárcel. Porque hay instituciones que se comprometen y aportan a la comunidad", repensó en relación a las políticas académicas y de extensión de la FACSO.

Por último, contó que pronto estará recuperando su libertad y con un titulo universitario, "un proyecto de vida distinto y con muchos sueños a cumplir, gracias a la EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD! Gracias a todxs lxs que luchan por una sociedad mejor!".

Desde el Programa de Educación en Contextos de Encierro de FACSO/ UNICEN expresaron su alegría y manifestaron que: "en este marco de desprestigio, desfinanciamiento e incertidumbre sobre la universidad pública, Juan Pablo logró concluir con su formación académica en contextos de privación de libertad desde que la casa de estudios comenzó a intervenir en cárceles".

"Felicitamos y compartimos el logro de Juan Pablo tanto por lo individual como por el trabajo colectivo, por poner en valor lo que pasa en cada aula universitaria en la que la universidad construye y disputa sentidos, y por el enorme esfuerzo que hacen los/as estudiantes por gestionar, cuidar y hacer de los espacios universitarios algo diferente en la cotidianidad de la cárcel", valoraron.

En concreto, "compartimos nuestra alegría y felicidad por ser parte de estas historias que empujan y dan sentido a la reivindicación de los derechos educativos en contextos de privación de libertad", reflexionaron desde el Programa.