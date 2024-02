Bomberos Voluntarios: El intendente Wesner propone una forma de financiamiento “sostenida” y “no atada a una coyuntura contractual”

“Es mi responsabilidad como intendente municipal poder garantizar un financiamiento a esta institución emblemática que tenemos todos los olavarrienses. Que permanezca en el tiempo, que sea sostenida y que no quede atada a una coyuntura contractual”, destacó Wesner.

La medida fue comunicada en una conferencia de prensa que se realizó en el Cuartel Central, donde estuvo acompañado por el presidente del Consejo Directivo, Hugo Fayanás, y el Jefe y Segundo Jefe del Cuerpo Activo, los comandantes generales Raúl Ferreira y Marcelo Menchaca respectivamente.

En el anuncio el jefe comunal ponderó el trabajo en conjunto y el diálogo sostenido con distintos actores que integran a Bomberos Voluntarios de Olavarría, lo que permitió crear este Proyecto de Ordenanza Municipal que este lunes será presente ante el Concejo Deliberante. “Se trata de un proyecto que va a permitir la colaboración de cada familia y reitero que se trata de algo que es sostenido en el tiempo y no queda atado a una coyuntura contractual, como el financiamiento de bomberos venía teniendo en los últimos cinco años”, expresó.

“El proyecto contempla que la tasa de prevención y lucha contra incendios, y la protección de vidas y bienes sea destinada a bomberos”, explicó Wesner y añadió que la aplicación será tanto a través de la Tasa de Servicios Urbanos y Suburbanos como en la de Servicios Generales Rurales: “El monto en la tasa de servicios urbanos y suburbanos va a rondar entre los 52 pesos y 137 pesos mensuales y servicios generales rurales será entre 4,77 y 5,89 pesos por hectárea. La recaudación ronda entre los 9 y 10 millones de pesos”.

Por último, el intendente de Olavarría reconoció que “la expectativa es la mejor, porque esto es para todos los olavarrienses. Esto tiene carácter preventivo también, porque el espíritu no solamente es la lucha contra incendio y la protección de vidas y bienes, sino también la prevención de los mismos. No tengo dudas que con la participación de concejales de todos los bloques vamos a garantizar el financiamiento que realmente necesita bomberos, y sostenido el tiempo”.

“Cuando nos enteramos de la caída de la empresa de estacionamiento obviamente que nos incomodó”, reveló Fayanás al tomar la palabra. “Pasó lo que podría haber pasado y pasó, o sea pasaron cinco años, no se renovó y nosotros estamos en el medio y la verdad que Bomberos no tiene que estar en el medio. Bomberos tiene que estar atado a una Ordenanza, a un Proyecto de Ordenanza como el que va a presentar hoy el Intendente”, agregó.

“No tengo dudas que los concejales van a aportar su granito de arena como control y contralor de la gestión para que salga y para que nosotros estemos enmarcados donde tenemos que estar. Nosotros no tenemos que pasar la gorra, esto es muy grande”, subrayó el presidente del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios”. “Para nosotros es un mimo al alma, porque es acomodar definitivamente lo que a nosotros nos preocupa. Gracias a la gestión de Maxi y su equipo que han trabajado para lograr este objetivo”, finalizó.

En similares términos se expresó Raúl Ferreira, quien detalló que “nosotros, los Bomberos Voluntarios, ponemos la pasión, ponemos la vocación, pero a veces eso y los recursos que entran de Nación y de Provincia no siempre son suficientes, por eso hoy destaco la ayuda del intendente Maximiliano Wesner, que se ocupó y se preocupó para que el servicio de bomberos no decayera. Me siento orgulloso y me siento tranquilo cuando tengo un intendente que está siempre al lado nuestro”, concluyó.