El Gobierno confirmó que no enviará los fondos educativos y peligra el comienzo de clases

A menos de dos semanas del inicio del ciclo lectivo, el Gobierno nacional confirmó este miércoles que no enviará los fondos educativos que reclaman los docentes y los gobernadores, mientras los sindicatos endurecen postura y podrían no iniciar las clases en todo el país.

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, el encargado de confirmar este miércoles que la Casa Rosada no girará esos fondos, lo que contribuye a incrementar la tensión con los gobernadores, quienes afrontaron con recursos propios esas sumas que completan el salario docente y que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, representan el 10% del mismo.

Cabe señalar que la semana pasada los ministros de Educación de los 23 territorios firmaron una carta con el reclamo dirigida al titular del área, Carlos Torrendel, pero la respuesta llegó recién hoy por parte del vocero presidencial.

Pese a que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) está contemplado por ley, Adorni dijo que esa suma “no existe”. “En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo al ser consultado al respecto en su tradicional conferencia de prensa. Y agregó que tampoco está definido aún si va a haber paritaria nacional.

“Recordemos que los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases”, dijo.

“El Gobierno promueve siempre que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias”, siguió.

Sobre la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en general, el vocero sostuvo que “la mejor batalla” que da el Gobierno para recuperarlos es intentar terminar con la inflación. “Después, siempre invitamos, propusimos y defendimos las paritarias libres. El problema de la Argentina es más profundo que un mero aumento de sueldos”, indicó en ese sentido Adorni.

“Peligra el inicio de clases”

Casi en simultáneo, los docentes enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizaron este miércoles una conferencia de prensa en la que volvieron a condicionar el comienzo de las clases al llamado a paritaria nacional y al envío de los fondos nacionales a las provincias.

“Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases”, pidió la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, quien estuvo acompañada por el secretario adjunto del gremio, Roberto Baradel, y otros integrantes de la mesa directiva

Los dirigentes gremiales expusieron, además, “la grave situación salarial de los docentes y jubilados”. También remarcaron que las obras edilicias en establecimientos educativos están “paralizadas”.

También anunciaron sobre el final de la conferencia que “la Justicia falló a favor de CTERA sobre la criminalización de la protesta”, que estaba incluida en el mega DNU 70 del presidente Milei. “Intentan que retrocedamos en nuestros derechos y en nuestro sistema de jubilación. Hacemos mayores aportes y por eso nos jubilamos antes, porque las cajas reciben más dinero”.

Con fondos propios

El Gobierno de Axel Kicillof abonó a principios de este mes los sueldos con la totalidad de las sumas que lo componen, incluidas las que les corresponden a Nación, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), Conectividad y Material Didáctico, pero advirtió luego que difícilmente pueda sostener ese pago con recursos propios.

“Esos fondos representan para la provincia de Buenos Aires una inversión de 8.300 millones de pesos en el Fondo Incentivo Docente, más otro monto de 6.200 millones de pesos en un rubro que se llama Conectividad, o sea para la provincia de Buenos Aires este mes fueron 14.500 millones de pesos”, había explicado el secretario de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.

“De persistir esta situación, la Provincia no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario”, habían advertido además. (DIB)