Milei: "Si la inflación de diciembre es del 30%, tienen que sacarlo en andas a Caputo"

Tras su viaje a la Antártida, del cual se mostró muy entusiasmado por lo aprendido sobre contaminación marítima, el presidente, Javier Milei, hizo una suerte de balance de su casi primer mes de Gobierno.

En diálogo con Radio Mitre, Milei reflexionó sobre sus primeras acciones, como el ajuste y el decreto de necesidad y urgencia 70/23 (DNU 70/23) al que llamó “liberador”, y explicó que “son medidas que causan resistencia” y que hay algunos sectores que “se quejan” porque le está “sacando vicios” a la política.

En esa línea, afirmó que el DNU 70/23 que desregula la economía “está vigente, va a ir para adelante, va a salir”, pero advirtió que “nosotros no negociamos nada, aunque sí aceptamos sugerencias para mejorarlo”, en relación al trato de debe darle el Congreso Nacional. Asimismo, denunció una vez que “muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso”, aunque no dio nombres de legisladores.

Sobre el índice de inflación que se espera para diciembre fue categórico, y aseguró que si alcanza un 30% sería “un numerazo y hay que sacarlo a pasear en andas a (el ministro de Economía, Luis) Caputo”. Puntualmente, aseveró: “30% es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Hay un desastre inflacionario, pero si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo”.

Acerca del paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su Gobierno, dijo que “es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga”. Añadió que “es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”.

En cuanto al impacto de las medidas gubernamentales, sostuvo que “a lo largo de la historia argentina todos los ajustes recayeron en el sector privado; es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público“.

Al describir su plan de gobierno, sin vueltas, dijo que “hemos presentado un programa de estabilización duro” y destacó que Jesús Huerta de Soto, referente del “anarcocapitalismo” al que adhiere Milei, dijo que el triunfo del libertario argentino “es equivalente a la caída del Muro de Berlín”.

Ante los rumores de una posible salida del gobierno del ministro del Interior, Guillermo Francos, el mandatario negó rotundamente la versión. “Viajé con Guillermo Francos (a Santa Cruz y la Antártica); empecé a dar mis primeros pasos en la política con Guillermo Francos. Los que están alentando esas internas es una estupidez”, cerró.

Fuente: DIB.