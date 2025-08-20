Mercados: los bonos en dólares caen y los ADRs operan en verde

Tras la fuerte caída de este martes,, con subas de más de 2% en algunos casos, y a contramano con la tendencia bajista en Wall Street. Sin embargo,, con bajas generalizadas.

En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que más suben son Transportadora de Gas (+2,72%), Banco Macro (+2,28%) y BBVA Argentina (+2%). En la vereda opuesta se ubica Edenor, con una caída de 3,47%.

Respecto al S&P Merval, sube un 1,2% medido en pesos, hasta los 2.117.344,87 puntos básicos, mientras que medidos en dólares opera en los 1.621,18, una suba también del 1,2%.

Bonos y riesgo país

En cuanto a los globales, el panorama es mayoritariamente negativo, con caídas de hasta 1,2% en el caso del GD46D.

Mientras, el riesgo país que mide JP Morgan cerró este martes en 700 puntos, su punto más bajo desde el 30 de junio.