Mercados: los bonos en dólares caen y los ADRs operan en verde

Los globales argentinos muestran caídas generalizadas. Por su parte, los títulos de las acciones argentinas muestran un comportamiento opuesto.

Tras la fuerte caída de este martes, los ADRs operan al alza esta jornada, con subas de más de 2% en algunos casos, y a contramano con la tendencia bajista en Wall Street. Sin embargo, los bonos en dólares, por el momento, muestra la tendencia opuesta, con bajas generalizadas.

En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que más suben son Transportadora de Gas (+2,72%), Banco Macro (+2,28%) y BBVA Argentina (+2%). En la vereda opuesta se ubica Edenor, con una caída de 3,47%.

Respecto al S&P Merval, sube un 1,2% medido en pesos, hasta los 2.117.344,87 puntos básicos, mientras que medidos en dólares opera en los 1.621,18, una suba también del 1,2%.

Bonos y riesgo país

En cuanto a los globales, el panorama es mayoritariamente negativo, con caídas de hasta 1,2% en el caso del GD46D.

Mientras, el riesgo país que mide JP Morgan cerró este martes en 700 puntos, su punto más bajo desde el 30 de junio.

 

 

