Pueblo Nuevo presentó en sociedad el Comercial estival

Conferencia de prensa mediante quedó oficializado la tradicional competencia de verano que desde hace cuatro temporadas es organizado por la Subcomisión de Básquet del Club Pueblo Nuevo.

Pablo Berrueta y Santino Frachia como dirigentes de la entidad “albiverde”, Agustín Bianchi como coordinador de la actividad y Enzo Jarrie, Director de Gestión Deportiva de la Municipalidad de Olavarría encabezaron la presentación que se llevó a cabo en la Casa del Deporte.

“Le ponemos mucha dedicación y muchas horas a esto y año a año buscamos mejorarlo, por eso en esta edición tenemos 14 equipos y más de 300 jugadores”, dijo Berrueta en el lanzamiento además de confirmar que “es el certamen con más equipos y más presencia y es también una gran responsabilidad”.

Desde la organización aseguraron que el torneo estival dará comienzo el venidero lunes en el Juan Manolio y como en cada edición se jugará en dos turnos, el primero iniciando 20:30: “No se va a cobrar entrada porque creemos que va en contra del espíritu del torneo, pero en instancias decisivas vamos a pedir como colaboración alimentos no perecederos para ayudar a la comunidad que se está recuperando de terribles temporales”.

El Comercial de Verano se jugará en primera instancia en dos zonas de siete equipos clasificando los cuatro mejores a Play-Off. Por la Zona 1 estarán Estudiantes Pre Maxiliga; Los Lobos Maxiliga, Sanvi, El Fortín, Los de Siempre, Udalem y Gimnasio One y en el Grupo 2 buscarán la clasificación And One, Pueblo Nuevo, Los Poncheros, Afrika, Loma-CEF, Ferretería Víctor y 12 Volts.

“Va a haber jugadores muy buenos y también muy malos, por lo que esperamos sea un gran torneo”

Por último, en una de sus primeras apariciones como funcionario municipal, Enzo Jarrie sostuvo: “Nos pusimos a disposición porque entendemos que hay que poner en valor el deporte olavarriense y valorar a la gente que hace por el deporte”, además de comentar entre risas que “si las rodillas me dejan voy a jugar unos minutos como todos los años”.