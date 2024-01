Milei mostró su apoyo a las monedas provinciales pero aclaró que “la Nación no las va a rescatar”

Luego de que se conoció la noticia de que el gobierno de La Rioja llamó a sesiones extraordinarias a su Legislatura para lanzar un proyecto de moneda propia, y a un mes de que se comenzara a hablar de que Axel Kicillof podría hacer lo mismo en Buenos Aires, el presidente Javier Milei mostró su apoyo a estos proyectos pero aclaró que la Nación “no va a salir a rescatarlas”. “Bienvenidas a la competencia”, lanzó Milei desde Davos, Suiza, donde se encuentra para participar del Foro Económico Mundial.

“Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan…!!!”, destacó el Presidente en la red social X.

Y continuó: “Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional”.

Enseguida deslizó que “al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite”. “Por lo tanto”, afirmó, “viva la competencia”.

“Abandono de Nación”

El Presidente mencionó una noticia en la que se cuenta que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura local para tratar la creación de una moneda propia para la provincia. El debate está previsto que comience este miércoles.

“Convoqué a sesiones extraordinarias y envié un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, para poder echar mano, de ser necesario, ante el abandono de Nación con la provincia de La Rioja”, indicó Quintela a una radio local. Y recordó que la primera provincia que llegó a esa instancia fue, justamente, La Rioja, cuando Carlos Menem era gobernador.

“La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago”, explicó Quintela.

“Tendrían que cotizar sobre la par”

La publicación de Milei, en tanto, asegura que no hay que “dejar de lado que la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PIB”. “Con semejante ventaja, salvo que sean MUY MALOS, tendrían que cotizar sobre la par lejos”, cerró el mandatario.

Días atrás, Milei tuvo una polémica con Quintela, que tuvo que enfrentar una huelga policial en reclamo de mejores sueldos: “El gobernador recibe lo que tiene que recibir. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no les paga a los policías, no es un problema nuestro”. El presidente se refirió así a la contratación de la cantante por parte del gobernador riojano para actuar en la fiesta provincial de la Chaya, ya que trascendió que la joven intérprete recibirá unos 37 millones de pesos por su show. (DIB)