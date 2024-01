El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre AOMA y Loma Negra

Luego de que el sindicato AOMA iniciara el jueves pasado una medida de fuerza en la fábrica L’Amalí de Loma Negra luego de que la empresa despidiera a un trabajador y suspendiera a otro, en las últimas horas el Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria entre el sindicato y la empresa Loma Negra.

Según explicaron desde AOMA a Infoeme, el conflicto se originó semanas atrás luego de que cinco trabajadores se afiliaran al gremio y “a los 4 o 5 días les cortaron la prepaga que estaba pagando la empresa”.

En este contexto, el viernes por el mediodía se realizó una nueva audiencia. De esta manera, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación por el plazo de 15 días en busca de que se pueda llegar a un acuerdo a través del diálogo.

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, explicó que ahora "se nos abre una nueva etapa para poder sentarnos a hablar con la empresa y encontrarle la solución a algunas cosas que por ahí nosotros vemos que no están bien".

"Lo más importante es quedaría en stand by la sanción para los trabajadores. Ojalá que el CEO ponga a toda disposición para que se vayan solucionando esas cosas que entendemos que están mal como el no pago de horas extra, de los francos y compensatorios que no se dan y que no se paga por la antigüedad", agregó.