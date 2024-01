AOMA inició una medida de fuerza en Loma Negra por el despido de un trabajador y la suspensión de otro

El sindicato AOMA inició este jueves una medida de fuerza en la fábrica L’Amalí de Loma Negra luego de que la empresa despidiera a un trabajador y suspendiera a otro.

Según explicó a Infoeme el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, el conflicto se originó semanas atrás luego de que cinco trabajadores se afiliaran al gremio y “a los 4 o 5 días les cortaron la prepaga que estaba pagando la empresa”.

Luego, señaló que “48 y 72 horas antes de sus vacaciones les enviaron una carta documento avisando que se las reprogramaban para marzo”. Además, el sindicalista denunció que los trabajadores fueron víctimas de "presiones y persecuciones" por parte de la empresa.

Ante esta situación, el pasado 3 de enero se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Mar del Plata entre la empresa, representada por Fabián Fuente, y el sindicato, representado por Santillán.

En dicha audiencia se pactó un cuarto intermedio de diez días, donde ambas partes acordaron que la empresa no tomaría ninguna medida disciplinaria contra los trabajadores y que el gremio no realizaría ninguna medida de acción directa.

“Pidieron diez días para rediscutir y encontrarle la vuelta y una solución, nos pusimos de acuerdo que el sindicato no tomaba medidas y que la empresa no sancionaba a nadie”, comentó Santillán.

Además, se fijó una nueva audiencia para este viernes 12 de enero a las 13.

Sin embargo, 48 horas después, cuando el Ministerio llevó a cabo una inspección en la empresa, uno de los trabajadores fue despedido y el otro fue suspendido por 25 días. “Al trabajador lo suspendieron con causa porque supuestamente loma negra nunca le dio las vacaciones”, contó.

Por otro lado, desde el gremio también se reclama varios incumplimientos por parte de la empresa: “no estaban pagando feriados, horas extras, francos compensatorios, antigüedad, entre otras cosas”, sostuvo.

“Estamos preocupados porque no sabemos qué hacer y si vamos a tener que parar todas las cementeras de Olavarría”, manifestó, y agregó que “con la empresa no hemos tenido ningún diálogo ni nada”.

En ese sentido, aseguró que “la empresa está tratando de inventar cualquier cosa para ver si nos pueden hacer seguir haciendo denuncias penales a los trabajadores por cosas que no tienen coherencia”.

“Que una empresa como loma negra no esté cumpliendo la verdad que nos preocupa muchísimo. Por eso estamos denunciando y pidiendo que el CEO (Sergio Faifman) tome cartas en el asunto, porque entiendo que no va a permitir que en la empresa que él dirige no se respeten las leyes laborales”, cerró.