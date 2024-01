Pablo Mujica: “Hicimos las cosas muy bien en toda la serie”

Racing goleó a Ferro para lograr la clasificación a la Semifinales de la Región Pampeana Sur del certamen que otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A y consumada la victoria, Pablo Mujica habló con la prensa.

“Hicimos las cosas muy bien en toda la serie”, comenzó diciendo Pablo Mujica para después agregar: “Allá merecíamos ganar por más goles y acá era obvio que ellos iban a intentar emparejar las cosas, por suerte pudimos hacer un gol rápido y ser superiores en el segundo tiempo”.

Sobre la segunda conquista “Chaira”, Mujica aseguró que “por mí que los haga todos Tarasco para poder seguir adelante, no me fijo mucho en eso, pero grito los goles porque no puedo gritárselos a nadie si no” sostuvo por su ex paso por Ferro en ediciones anteriores de certámenes organizados por el Consejo Federal.

Uno de los futbolistas destacados a lo largo de los 180 minutos de la serie se contentó con la victoria, pero no omitió hablar sobre el partido que iniciará el venidero domingo desde las 17:00 en Mar del Plata: “Ya hay que entrenar pensando en Kimberley, que sabemos lo que es y sabemos cómo quedamos afuera”.

“Teníamos unas ganas tremendas de volver a enfrentarlos y esperemos que esta vez sea en igualdad de condiciones”, sentenció uno de los goleadores de la noche del miércoles donde el Buglione Martinese volvió a vivir una fiesta del fútbol como desde hace muchos años no pasaba.