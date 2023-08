Galli antes de las PASO: "Hay un gobierno nacional y provincial que discrimina a Olavarría"

A pocos días para las Paso, Infoeme habló con Ezequiel Galli, quien prepara su candidatura para la intendencia de la ciudad: en caso de ganar, se trataría de su tercer mandato consecutivo.

En este marco, el precandidato y actual intendente se expresó sobre alguna de sus principales propuestas de campaña y sus planes a futuro como así también sobre la competencia en la interna local de Juntos por el Cambio y las principales preocupaciones de la gente, como la inflación y la inseguridad: “Necesitamos que haya un gobierno nacional y provincial que no discrimine a Olavarría”.

-¿Cómo viviste esta tercer campaña electoral para ser intendente de la ciudad?

-Toda campaña tiene algo de especial, las cuatro que ya nos tocó transitar tuvieron algo especial: la primera porque fue la primera, la segunda porque estábamos en un momento muy complejo, ya que hacia muy poquito de lo del recital del Indio, la tercera porque fue revalidar el título del 2015, y sacar el 51 por ciento de los votos fue un espaldarazo muy importante para este segundo mandato, y esta es histórica, ya que creo que después de Helios (Eseverri) no hay ningún intendente que haya estado más de dos mandatos. Para mí eso sería importantísimo, porque que la gente me vuelva a elegir sería un mensaje fuerte de los vecinos, sería una forma muy clara de decir "Estamos de acuerdo con este gobierno". De todas maneras, todas las campañas siempre se disfrutan, yo disfruto mucho ser candidato, me gusta.

-¿Y cómo ves que la gente vive este proceso?

-A medida que se acercan los días vas viendo otra receptividad en la gente, al principio de la campaña la gente todavía esta en la suya, y ya cuando llegan los últimos diez días como que ya se pone en clima electoral, y justamente por esa razón acá el laburo se intensifica mucho. Los indecisos definen su voto en la última semana, algunos los últimos dos días, y muchos otros hasta el mismo día, por eso tenés que tener la posibilidad de ir a buscarlos y ahí es donde los tenés que convencer de por qué te tendrían que votar.

-A tan sólo días de las elecciones ¿Qué puede pasar en la interna de Juntos en este ultimo tramo?

Creo que fue una campaña en el que ha habido algunos chispazos cruzados de un lado al otro, cosa que es lógica. Lo importante es ver de dónde nace esta interna, porque su gestación tiene elementos muy particulares. El hecho de que Mauricio (Macri) se haya corrido del sillón de poder, que es un sillón pesado, importante, hizo que haya dos personas que quieran ocupar ese lugar, ese espacio de poder: Patricia Bullrich por un lado y Horacio Rodríguez Larreta por otro. Yo creo que Horacio es el tipo más preparado y con más experiencia para hacerlo, es alguien que toda la vida quiso ser presidente de la Argentina y que se preparó para eso, estuvo 8 años como jefe de gabinete de Mauricio Macri, 8 años como jefe de gobierno, creo que hoy es la persona con mas experiencia dentro de Juntos Por el Cambio.

-Y si eso no ocurre, ¿cómo ves el escenario en caso de que gane Bullrrich en Nación?¿Qué pasaría con la unidad de Juntos por el Cambio?

-El 14 de agosto tenemos que estar todos juntos, por eso yo celebro la decisión que se tomó la semana pasada de hacer un búnker unificado entre Horacio y Patricia, es lo que se necesita para que la Argentina tenga una opción viable de salir adelante y ganarle al kirchnerismo que es el gobierno que nos llevó a esta catástrofe económica y social que estamos viviendo. Ahora no hay un diálogo tan fluido con los del otro lado (el de Patricia Bulrich), pero mantengo diálogo con grandes amigos que están ahí, compañeros de generación que son candidatos a diputados o a intendente, y tenemos que continuar teniendo ese diálogo porque creemos lo mismo y queremos lo mismo para la Argentina. Eso es clave: del 14 en adelante hay que trabajar mucho en esa unidad, nosotros somos una coalición de gobierno y hay sobre eso una frase de Ernesto Sanz que me encanta, que dice que con Juntos por el Cambio nos conocimos en el 2015 camino al altar, y hoy ya tenemos 8 años de matrimonio y una derrota en el lomo, pero seguimos estando juntos, nos conocemos, sabemos quién es quién dentro del lugar, pero sostenemos los mismos valores y sabemos qué queremos para la Argentina.

-Por más que uno trabaje desde determinado lugar dentro de ese espacio…

-Sí, obviamente yo quiero, pretendo y trabajo para que Horacio Rodríguez Larreta sea nuestro candidato a presidente y para que el "Colo" Santilli sea nuestro candidato a gobernador, y si eso no sucede habrá que sentarse a delinear y a diagramar cuál es la campaña para octubre y acompañar el trabajo que haya que hacer para llegar bien para el 22 de octubre.

-¿Cuál es el problema más importante de Olavarría hoy?

-El problema clave es la seguridad, es una de las preocupaciones más importantes de la gente, por eso estamos hablando mucho de lo que ya hizo el "Colo" Santilli cuando le tocó ser ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, fue por eso que lo elegimos para estas Paso y después para octubre: realmente estamos convencidos de que es una de las máximas preocupaciones de la gente. El segundo tema es la inflación, la perdida del poder adquisitivo del salario es tremenda. Ayer estaba hablando con una emprendedores que me decía que el que le vende los cajones de pollo le aumentó un 10 por ciento, y eso hacía que ella tuviera que remarcar todo, y eso es algo de todos los días, o el vecino que te dice que la paritaria nunca alcanza a cubrir el salto inflacionario. Yo no sería capaz nunca de sacarle la espalda al problema de la inseguridad, nosotros en dos gestiones incorporamos 287 cámaras, y por eso hoy el Centro de Monitoreo municipal tiene una cobertura mucho mas amplia que la que tenía cuando asumí. Aparte de eso, hoy vemos patrullando a las camionetas de la policía bonaerense porque le municipio paga el combustible, además del cambio de gomas, de cubiertas y demás, si no no habría patrullaje en la ciudad.

-Otro de los temas claves y del que se ha hablado durante mucho tiempo es el del déficit habitacional, la falta de vivienda, ¿qué propuestas concretas existen desde Juntos?

-En primer lugar habría que esperar que haya un gobierno nacional y provincial que no discrimine a Olavarría, de todas maneras estamos generando un banco de tierras con nuevos loteos y pudimos convalidar la ordenanza de ampliación de la planta urbana, cosa que le va a venir muy bien a Olavarría. En tercer lugar pensamos seguir haciendo crecer este programa de viviendas municipal, el Plan Tuvi, del cual estoy súper orgulloso: este años vamos a estar terminando las primeras 50 viviendas, lo que significa que 50 familias dejen de pagar alquiler en Olavarría y empiecen a pagar la cuota de su propia casa. Se trata de gente que paga su casa con esfuerzo y laburo propio, y es justamente ahí en donde tenemos una concepción diferente del estado, porque hay quienes piensan que el Estado debe hacerse cargo de todo y le solucione todo a los vecinos, yo soy de los que cree que no hay nada mejor para alguien que levantarse todo los días a romperse el lomo para pagar la cuota de su casa, y que te haya ayudado el municipio para eso es muy importante… Yo me cruzo adjudicatarios de las Tuvi en la calle y me vienen a dar un abrazo. Para el año que viene ya tenemos proyectado más viviendas, que van a ser solventadas con el fondo que se genere con el pago de estas cuotas, es un plan que se va retroalimentando.

-Últimamente han circulado muchas críticas hacia el sistema de salud, principalmente ante el reclamo de los trabajadores del Hospital, que denunciaron diferentes situaciones de vulnerabilidad, falta de recursos y falta de personal ¿Qué perspectivas tenés sobre eso?

“No hay falta de recursos en el hospital, tampoco hay falta de personal, hay desconocimiento, un desconocimiento grave. No se debe preocupar a los vecinos de esa manera: nosotros hoy tenemos el 45 por ciento del presupuesto puesto en el tema salud municipal, el año pasado hubo un aumento de la demanda de prestaciones del 100 por ciento, pasamos de casi 500 mil prestaciones a casi un millón. Hablan de la falta de turnos, dicen que el chatbot no funciona, y el chatbot está dando 16 mil turnos por mes. Antes la gente iba a las 3 de la mañana y hacía cola porque los turnos se cubrían de 6 a 7, y ahora con el teléfono celular cerca de 16 mil vecinos adquieren su turno mediante el chat. Faltan turnos porque estamos absorbiendo toda la demanda de Ioma y de Pami, que antes se atendían también en clínicas privadas pero que ahora, por la falta de gestión del gobierno nacional, deben ir al Hospital. En este momento absorbemos unos 16.500 jubilados de Pami de todo el partido de Olavarría, que deben ir a atenderse al Hospital. Antes se atendían algunos en Cemeda, algunos en María Auxiliadora y otros en el hospital, y ahora sin ese auxilio de las clínicas privadas se hace difícil descomprimir la atención del hospital. Lo que habría que ver es si la decisión de Ioma y Pami se no firmar mas con clínicas privadas tiene que ver con algo político o tiene que ver con que no hay gestión y no saben cómo resolverlo.

-Entonces la falta de turnos es por esta demanda masiva…

-Exactamente, somos un Hospital Municipal, somos una entidad publica, no somos una entidad privada, y por eso tenemos que cubrir esa demanda y hacer lo posible para absorber todo, y se trabaja todo el tiempo en pos de eso. En la guardia pediátrica, por ejemplo, que es la única del partido de Olavarría, y cuando llega el momento de los picos de bronquiolitis está explotada esa guardia, hay cosas que tienen que resolverse desde Nación y Provincia, por eso pretendemos que haya un cambio de gobierno, para que no recaiga todo en lo local.

-Cuando hablaste de tus máximas preocupaciones como intendente y como candidato, aparte de la seguridad, también hablaste de la educación

-Es una máxima prioridad, nosotros apostamos a que el fondo educativo vaya a donde tiene que ir, ya construimos dos jardines, ampliamos otros, ampliamos escuelas con aulas nuevas, para poder ampliar la matricula, estamos terminando el Instituto de Educación Física, con fondos de Provincia ejecutamos la obra del edificio para Artes Visuales, que es una demanda histórica del sector educativo y particularmente del sector público. Queremos darle a los chicos condiciones dignas para ir a estudiar: todavía nos quedan dos proyectos muy ambiciosos para el año que viene, que se van a estar licitando este año, que son el de la Secundaria 22 y el Jardín 922 que no tienen edificio propio. También está lo del polo deportivo municipal, que empezó con la pista de atletismo, para que las escuelas tengan un lugar a donde poder ir a hacer deporte, porque nosotros estamos convencidos de que el deporte tiene que ser un política de estado, porque el deporte forma personas, el deporte imprime valores, es una gran pata dentro del sistema educativo.

-Desde diferentes espacios te han acusado de romper la veda electoral ¿Qué opinión te merecen la acusación?

-Yo no respondo a acusaciones ni a críticas en ese sentido, yo voy por la positiva y salgo a caminar la calle todos los días para contarle a los vecinos qué continúa en Olavarría, eso en primer lugar, por otro lado nosotros priorizamos a 8 familias que se les estaba haciendo difícil pagar el alquiler y que iban a correr el riesgo de usurpación de sus vivienda, y por eso tomé la decision de entregar esas viviendas, que fue por lo que me acusaron de romper la veda, pero eso significó que hoy sean 8 familias más que dejaron de pagar alquiler en Olavarría, y eso se enmarca en una política de viviendas que también fue muy criticada pero de la que, como decía hace un rato, estoy muy orgulloso.