La particular historia que subió Cami Homs para ¿Rodrigo de Paul y Tini Stoessel?

Esta semana, tanto Rodrigo de Paul como Tini Stoessel confirmaron a través de sus redes sociales el fin de su relación, la cual comenzó en 2022. Esta noticia generó un gran revuelo en los medios argentinos, quienes ahora se centran en las declaraciones de Cami Homs en medio de esta polémica separación.

En "El Diario de Mariana", Pepe Ochoa atribuyó en vivo la ruptura a Camila Homs: "Pasa una cuestión con Camila Homs, que es básicamente la persona por la que se separan, que manda unos mensajes a Tini y a De Paul por los cuales ellos le inician una demanda".

Lejos de esos rumores, Camila Homs publicó un video en el que aparece junto a su actual pareja, José Sosa. En la grabación, se los ve sentados en el automóvil y al final se dan un beso. Sin embargo, esta publicación generó controversia entre los seguidores de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, quienes interpretaron el video como una indirecta hacia sus ex parejas, mostrando que ella está felizmente en una nueva relación.

La modelo fue invitada al programa "Desayuno Americano" y, como era de esperar, le consultaron sobre la ruptura con su ex pareja. Sin embargo, Homs prefirió no abordar el tema y respondió: "En realidad, no opinaba nada cuando estaban juntos, así que mucho menos voy a opinar ahora".

Camila Homs compartió que se enteró de la noticia al igual que todos: "Vi que se separaron, no me corresponde opinar y como dijiste, no puedo hablar del tema".