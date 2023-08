Javier Milei dijo que si es presidente va a privatizar el Conicet

El candidato a presidente de ultraderecha, Javier Milei de La Libertad Avanza quien este domingo se impuso en las urnas en el marco de las PASO, dijo que en caso de convertirse en presidente de la Argentina, dejaría al Conicet en manos de empresas privadas.

Milei, habló tras quedar como el candidato más votado en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Oblogatorias (PASO) y volvió a asegurar que si gana las elecciones en octubre reducirá la cantidad de ministerios a 8.

Además de sus propuestas de privatizar la educación, arancelar la salud pública, recortar jubilaciones y facilitar el acceso a las armas -entre otras-, además de reducir a 8 los ministerios del Estado.

Entre los ministerios que “dejarían de existir” entraría el de Ciencia y Tecnología, dirigido actualmente por Daniel Filmus.

En relación a esto último, el dirigente libertario indicó que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), creado en 1958 con la misión de fomentar y ejecutar actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional y en las distintas áreas del conocimiento, pasaría a “manos privadas”.

“Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor”, dijo sobre las personas que trabajan en el Conicet y se preguntó: “Qué productividad tienen, qué han generado. Buscaremos otra forma de asignarlo en otras ramas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente”.

De esta forma, también habló acerca de las graves repercusiones en términos de crisis social que se pueden vivir en Argentina a causa del fuertísimo ajuste que planea realizar.

En ese sentido, alertó que si por sus reformas le rodean la Casa Rosada va a “meter presos a los que tiren piedras” y en tono temerario, agregó: “Me tienen que sacar muerto de la Rosada, y no me van a sacar”.