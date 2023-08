Vecinos y familiares de Morena la despiden en la escuela y en su casa mientras reclaman justicia

El crimen de la Morena Domínguez, asesinada a golpes por dos motochorros cuando estaba a punto de entrar a la escuela en Lanús, conmocionó a toda la sociedad y particularmente a vecinos, amigos y familiares, que organizaron una ceremonia espontánea en la entrada del colegio para recordar a la nena de 11 años mientras sus restos eran velados de forma más íntima en la casa de su padre. En tanto, durante este jueves serán indagados los dos hermanos detenidos, acusados por el atroz homicidio.

Cuando cayó la noche del miércoles los vecinos de Villa Giardino, en la zona oeste del partido de Lanús, y la comunidad educativa del colegio Almafuerte N°60 se juntaron frente a la escuela a la que debería haber ingresado Morena y allí pusieron velas encendidas, carteles y una bandera blanca sobre la vereda, como pedido de justicia por la nena de 11 años asesinada por motochorros. Luego marcharon a la casa de la víctima, en Itapirú al 4300 de ese partido del sur del Conurbano, donde se realizaba un velatorio íntimo y con los seres más cercanos a la familia.

“Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla”, dijo Hugo, el padre de la niña, esta mañana en diálogo con la prensa.

Es que aparentemente, los padres de la niña se encontraban en conflicto tras su separación y Morena se hallaba actualmente al cuidado de su abuela materna. La mamá de Morena se encontraba en la provincia de Salta en el momento del crimen.

“Así no se puede vivir”

La escuela donde estudiaba la nena, en tanto, está cerrada este jueves por duelo. Desde anoche aparecieron en la puerta chicos que iban con la víctima al colegio y lloraban frente a las cámaras de TV y otros llegaban con flores. También estaba Nadia, la enfermera que le hizo RCP a la pequeña y fue con ella en la ambulancia hasta el hospital Evita, donde casi una hora después de su llegada la declararon muerta.

Los pedidos de justicia se repetían y se veían cartulinas amarillas con el nombre de Morena, las mismas que estuvieron ayer frente a la comisaría 5ª de Lanús donde los vecinos reclamaban a la Policía tras el asesinato de la niña de 11 años.

Este reclamo reunió a familiares, amigos, allegados y residentes de la localidad bonaerense en una caravana espontánea que se gestó en la puerta del colegio Almafuerte hasta la puerta del domicilio del padre de la víctima.

Los vecinos se encolumnaron encendiendo velas blancas y aplaudiendo a casa paso. En el camino, la gente se acercaba a las ventanas a mostrar su apoyo o directamente salían a aplaudir al grito de justicia. Muchos, además, se sumaron a la procesión en motos y autos.

Todo esto era mostrado por las cámaras de los canales de televisión mientras los familiares daban su parecer. Así, la abuela de la nena aseguró a Crónica TV: “Quiero que se haga justicia por mi nieta y que encuentren a los culpables”. Y añadió: “Que cambien las leyes para que no favorezcan a la delincuencia, porque así no se puede vivir”.

Indagados

En tanto, este jueves serán indagados los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga (25) por la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien les imputó el delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”, que prevé una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión según el artículo 165 del Código Penal de la Nación.

El encubrimiento está relacionado a que la moto que secuestraron los investigadores en poder de los hermanos Madariaga estaba denunciada como robada el pasado martes, en una causa que también tramitaba en la fiscalía de Bussano.

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por el crimen de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el hecho, algo de lo que desconfían desde el círculo familiar.

Mañana de horror

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de ayer, cuando Morena Domínguez fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de una causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara. También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

El resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora señaló que Morena murió como consecuencia de “un fuerte golpe en la zona abdominal” que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una “hemorragia interna”.

Mediante un análisis de las cámaras de seguridad del municipio, los investigadores policiales lograron detener a los hermanos Madariaga como los presuntos autores del hecho.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

Como consecuencia del crimen de Morena, los partidos Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda de los Trabajadores suspendieron los actos de cierre de campaña electoral que estaban previstos para ayer y hoy. (DIB)