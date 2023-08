Ángel De Brito dio reveladores detalles sobre la salud de Wanda Nara

La presentadora de MasterChef, Wanda Nara, compartió detalles sobre su enfermedad en una extensa charla con Ángel de Brito, que el periodista reprodujo en su programa LAM.

Hace dos semanas, Wanda Nara se sometió a una serie de estudios médicos antes de viajar a Turquía con su familia. Durante estos exámenes, se descubrió un malestar que resultó ser un síntoma de una situación de salud más grave. Wanda compartió los dramáticos momentos que vivió durante este proceso.

Según Ángel de Brito en LAM, la conductora de MasterChef le contó en chats sobre su internación y la reacción emotiva del personal médico. "Entraban las enfermeras llorando y me abrazaban", reveló.

"Voy a resumir lo más relevante", dijo el periodista antes de compartir la conversación que tuvo con ella el sábado, donde confesó que estaba procesando la situación.

De Brito aclaró que fue una conversación extensa en la que se compartieron muchos detalles y en la que habló sobre los rumores de su enfermedad. "Wanda me lo confirmó", afirmó De Brito antes de revelar el contenido de la conversación.

Ángel confirmó que la enfermedad que atraviesa Wanda fue mencionada por ella misma, pero él sigue prefiriendo que sea ella quien lo cuente. Según Ángel, Wanda compartirá su verdad cuando regrese a Buenos Aires y se sienta más tranquila.

El conductor de LAM explicó que Wanda se encuentra más enfocada en su tratamiento y en su familia, con quienes se instaló nuevamente en Turquía. También mencionó que todos están en estado de shock, utilizando las palabras exactas de Wanda.

El periodista mencionó que Wanda tiene la intención de continuar su tratamiento en Argentina, donde se siente muy apoyada, a pesar de las filtraciones. "Wanda tuvo un médico personal durante 15 años cuando vivía en Italia, específicamente en Milán. Sin embargo, prefiere ser tratada por médicos argentinos. Está muy satisfecha con la atención recibida en la segunda institución a la que acudió, donde se detectó su problema de salud", reveló.

"Me dijo: 'Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está allá jugando en River'. Y me pone: 'Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar'", leyó De Brito.

Wanda declaró que Valentino se encuentra "bien, en shock, asimilando" y mencionó que cuando él pueda entenderlo, tal vez pueda compartirlo públicamente. De Brito continuó con la parte más difícil del relato de Wanda, cuando ella se internó para realizar sus primeros estudios.

De Brito expresó su frustración al enterarse del diagnóstico de Wanda a través de los medios de comunicación, sin recibir ninguna confirmación previa. Wanda, por su parte, afirmó no tener conocimiento de cómo se filtró la información a la prensa.