La reacción de Marina Calabró cuando escuchó a Jorge Lanata hablar de la salud de Wanda Nara

La internación de Wanda Nara provocó diversas reacciones en el mundo de la televisión tras la revelación del supuesto diagnóstico de leucemia por parte de Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre.

Muchas personalidades del medio consideraron que esta acción fue poco empática e irresponsable. En medio de la polémica, Marina Calabró se pronunció al respecto tras su tensa discusión en vivo con Lanata. La periodista dejó claro que no comparte la decisión del conductor de revelar el presunto diagnóstico de Wanda, y aseguró que fue una decisión exclusiva de él, no de ella. Respecto al video viral de su pelea en el aire, Marina negó tener conocimiento previo de lo que diría Lanata y desmintió que fuera algo pactado entre ambos.

"En relación a los temas de salud, quiero dejar en claro que no comparto la postura que él expresó", comenzó afirmando Calabró, reiterando su postura individual. "Sin embargo, la ventaja de trabajar con Jorge Lanata es que uno puede expresar su punto de vista sin que pase nada. Podemos tener opiniones diferentes", agregó. Es importante destacar que las declaraciones del presentador de Periodismo para todos generaron un amplio rechazo no solo por parte de sus colegas, sino también por miles de personas en las redes sociales.

Marina Calabró resaltó la libertad que tiene al trabajar con un periodista de renombre como Jorge Lanata. Aunque reconoció que él tiene su criterio y es responsable de su programa. En este sentido, considera que es importante respetarse mutuamente, aun con diferencias de opinión.

Lanata afirmó haber contrastado la información con tres fuentes, dos de ellas cercanas a Wanda Nara y otra al hospital.

Posteriormente, el periodista entrevistó a Marina Calabró en busca de más detalles, pero ella se mostró incómoda con el tema y expresó: "En lo personal, y es una opinión que no tenés por qué compartir, cuando se trata de un diagnóstico de salud en los medios, yo prefiero esperar a un comunicado oficial o escuchar directamente a un miembro de la familia. Me pongo en el lugar de quien sufre la enfermedad, es mi posición y mi límite. Si no hay un comunicado oficial o un familiar directo que me autorice a compartir públicamente un diagnóstico, prefiero abstenerme. Este tipo de información es la que prefiero conocer en último lugar, no en primer instancia".

Después de eso, la periodista expresó su desacuerdo con la postura de Jorge y ofreció algunos detalles médicos: "Probablemente estaban hablando de dos posibles causas de este hallazgo, una infecciosa y otra relacionada con el hígado. A partir de ahí, se realizarán una serie de estudios para confirmar el diagnóstico y se espera un período de entre 23 y 48 horas. Lanata hizo hincapié en que la leucemia no es necesariamente una enfermedad mortal y que tiene tratamiento".

Wanda Nara ingresó al sanatorio Los Arcos de Palermo a mitad de semana después de experimentar un fuerte dolor abdominal, por lo que se sometió a algunos chequeos de rutina para descartar cualquier anormalidad. Estos exámenes fueron los que finalmente despertaron la preocupación de los profesionales. Según su padre, Andrés Nara, Wanda fue dada de alta el jueves.