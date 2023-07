La foto que causó revuelo: ¿La Joaqui de novia con un campeón de mundo?

La prensa comenzó a especular sobre un posible romance entre Thiago Almada, uno de los jugadores de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, y la reconocida cantante argentina, La Joaqui. Según una foto que circuló en las redes sociales, se confirmó esta relación entre el joven futbolista de 22 años y la cantante, quien recientemente se retiró de los escenarios por problemas de salud. La periodista Estefi Berardi fue la encargada de revelar esta incipiente relación, que captó la atención tanto de los medios deportivos como del espectáculo.

La Joaqui volió a generar furor en las redes sociales con una foto en la que se puede apreciar un detalle intrigante. En la instantánea, tomada en una cama que aparentemente no es la suya, se puede observar en el fondo un cuadro de la Selección Nacional de fútbol con alguien besando la copa. Estas imágenes llevaron a especular sobre un posible romance con Almada, ya que se sabe que el famoso tiene el mismo cuadro en su casa. Según fuentes cercanas, ambos se estarían conociendo desde hace dos meses. Sin duda, esta noticia ha generado expectativas y entusiasmo entre los seguidores de ambos artistas, quienes ven un futuro prometedor en esta posible relación.

Además de esta imagen esclarecedora, hubo otras dos fotografías que no pasaron desapercibidas para los fanáticos. Estas fueron compartidas por los protagonistas en momentos diferentes, pero solo sirvieron para confirmar aún más el romance. En las imágenes se puede apreciar un suéter con un diseño distintivo que incluye un tigre y letras amarillas en la parte de la cintura. "Nadie ha salido a desmentirme o a decir que son solo amigos. Ahora me están diciendo que no solo están empezando a conocerse, sino que también están planeando un viaje juntos", comentó Estefi Berardi.

Thiago Almada, joven promesa del fútbol argentino, está disfrutando de unas merecidas vacaciones en su país antes de emprender un nuevo desafío en los Estados Unidos. El talentoso jugador de 17 años se unirá al Atlanta United de la Major League Soccer. Sin embargo, según los rumores de la prensa europea, el Milan de la Serie A de Italia estaría interesado en contar con sus servicios, a pedido del entrenador Stefano Pioli. Almada debutó en la primera división de Vélez Sarsfield en 2018 y desde entonces ha dejado una huella imborrable. En el Fortín, el joven talento jugó 100 partidos y anotó 24 goles, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo dirigido por Gabriel Heinze. Su destacada actuación le valió el reconocimiento y la convocatoria a la selección nacional.

El centrocampista hizo su debut en la selección argentina el 24 de septiembre de 2022 en un amistoso ante Honduras, donde anotó su único gol del partido. En marzo de este año, durante la celebración por el título mundial, anotó otro gol contra Panamá. Por otro lado, La Joaqui se encuentra actualmente sin pareja después de confirmarse su separación de Sandro Moral, con quien mantuvo una relación amorosa durante mucho tiempo. Según Pepe Ochoa en LAM, "Sandro Moral siempre discutía con ella antes de los shows y La Joaqui ya no quería seguir en esa situación ni con esa persona".

"Dejé mi corazón en ese hogar. Me preocupé, respeté y brindé apoyo en todo momento. Esto me revela claramente el tipo de persona que eres. Me entristece pensar en las niñas y en Tito, el perro", fue el mensaje que compartió Sandro en sus redes sociales, dejando constancia del fin de la relación. Además, se han difundido otras imágenes de La Joaqui, ¿será ella la nueva novia de Thiago Almada?