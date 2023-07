Insólito: periodista del programa de Pamela David compró droga en vivo

Durante el programa conducido por Pamela David, Desayuno Americano, el periodista Fabián Rubino protagonizó una situación insólita: compró dorga en un bunker y lo transmitió en vivo por la televisión abierta.

"Voy a verificar si es posible adquirir", planteó Rubino mientras avanzaba por el oscuro pasillo con el micrófono en la mano y la cámara grabándolo a una distancia prudencial. Subió unos escalones, tocó el timbre y realizó la pregunta. "¿Es posible comprar?", repitió tres veces, hasta obtener una respuesta afirmativa.

"Baja la luz, Cacho", le solicitó al camarógrafo, sacó dinero de su pantalón y se preparó para llevar a cabo la transacción. De fondo se escuchaba la negociación entre el periodista y el vendedor, quien ofrecía una dosis por $1500. "Apúrate, hace frío", le dijo a la persona del otro lado que le proveía los estupefacientes. En cuestión de segundos, Rubino regresó a la calle con la droga en mano y retomó el contacto con el suelo.

"No puedo creerlo. Compraste en directo. Te engañaron. Ya no es una suposición", expresó la presentadora, mientras la cámara mostraba el producto detalladamente desde el lugar de los hechos. "Me impactó el niño que apareció, un menor de edad. Todos corremos riesgo, mi corazón late con fuerza, sin descanso. Hemos puesto nuestras vidas en peligro", declaró Rubino, su voz entrecortada por los nervios.

Con esta evidencia, desde el estudio explicaron los pasos a seguir para la intervención de la fiscalía. Cristian Poletti, abogado penalista, llamó al número de emergencia y solicitó que una patrulla policial se dirigiera al lugar. "Esto se considera un delito experimental, la jurisprudencia entiende que el propósito es mostrarlo", explicó el abogado, dejando claro que el periodista no había cometido un delito. "Para que no se configure como un delito, deben analizar lo que le dieron a Fabián y que sea otra cosa", agregó Gustavo Grabia.

Cuando el cuerpo policial llegó al lugar, se llevaron a cabo las pericias necesarias sobre la sustancia, las cuales confirmaron que se había cometido un delito. El material se embaló en un sobre firmado por todos los involucrados en la operación para luego ser remitido a la fiscalía, donde se analizarían las cantidades de cada sustancia.

"Este es solo uno de los numerosos lugares afectados por el narcotráfico", lamentó Pamela, mientras Grabia exigía la intervención judicial: "Deben comunicarse con la fiscalía y solicitar un allanamiento de inmediato".

"Me llevarán a la comisaría para realizar una declaración y desconozco los siguientes pasos. Les envío un afectuoso saludo", indicó el movilero de América. Entregó el micrófono a un productor, se sentó en la parte trasera de un patrullero y se dirigió a la estación de policía para relatar su versión de los hechos. "No se le imputa la compra de estupefacientes", aclaró Grabia, añadiendo que se trataba de un procedimiento habitual en estas situaciones.